Escola Doutores da Alegria oferece curso gratuito de iniciação às palhaçarias para jovens

A Escola Doutores da Alegria está com inscrições abertas para o curso livre “Palhaçarias para Jovens”. Voltado para pessoas entre 17 e 25 anos em situação de vulnerabilidade social, o projeto promete uma iniciação, de forma gratuita, nos estudos e práticas das palhaçarias.

O curso tem duração de sete meses, de maio a dezembro, com 25 vagas abertas. As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. O Compaz Dom Hélder Câmara, localizado no bairro da Joana Bezerra. As inscrições vão até o dia 15 de abril e os selecionados receberão ajuda de custo mensal de R$ 650.

Os interessados em participar do curso devem preencher um formulário disponível no site de Doutores da Alegria. O resultado da seleção - composta por análise documental, oficinas e entrevistas - será divulgado no dia 6 de maio. A formação não possui relação com a seleção de elenco para a ONG Doutores da Alegria.

É necessário cumprir alguns pré-requisitos para participar do projeto. Além de ter a idade indicada (de 17 a 25 anos), o candidato precisa: residir no Recife ou na Região Metropolitana; estar inscrito e com cadastro atualizado no CadÚnico, do Governo Federal; estar em situação de vulnerabilidade social, de acordo com a Política Nacional de Assistência Social; ter concluído o Ensino Fundamental ou estar matriculado na rede pública de ensino; e não estar matriculado em nenhum curso de formação gratuito ou pago de formação de média ou longa duração.

Serviço:

Curso livre de Palhaçarias para Jovens

Inscrições: Até 15 de abril, pelo site

Aulas: de 17 de maio a 13 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, no Compaz Dom Hélder Câmara (Rua Lourenço de Sá, 140, Ilha Joana Bezerra)

Gratuito

Informações: (81) 3466-2373/ 3463-0866, pelo Whatsapp (81) 99112-4676 ou pelo e-mail [email protected]



