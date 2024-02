''Escola nova, amigos novos'': Aline Wirley relata fase de adaptação dos filhos na volta às aulas

A- A+

Aline Wirley e Igor Rickli, que já eram pais de Antônio, conseguiram a guarda provisória de dois filhos adotivos recentemente. A cantora contou nesta segunda-feira, 5, como está sendo a fase de adaptação das crianças ao primeiro dia de aula.

"Hoje é dia de volta às aulas, e começa mais uma fase de adaptação para os nossos filhos. Escola nova, amigos novos, tudo novo, mas estamos todos felizes e animados. Hoje é um dia especial!", revelou no Instagram.

A artista mostrou os filhos organizando os materiais escolares. "Eu lembro quando eu era pequena, o que eu mais gostava na volta às aulas era a hora de arrumar o material novinho", disse Aline enquanto filmava as crianças.

Igor também já tinha contado ao público sobre como foi o processo de adaptação dos filhos à família. No Instagram, ele falou sobre a construção de um relacionamento com as crianças.

"Alguns acessos de gana, exercícios de fono, trocas profundas para liberar resistências, olho no olho. Com muita verdade, amor e confiança, a gente vem construindo uma relação sadia com promessas de que se num passado houve sofrimento, daqui para frente só terão alegrias!", disse.

Guarda provisória

Aline e Igor passaram 17 dias em Manaus, no Amazonas, para buscar os filhos em dezembro. "Nosso agradecimento especial a todos os envolvidos nesse processo que nos orientaram e nos instruíram com tanta delicadeza, excelência e humanidade", disse o ator no Instagram na época.

Aline também comentou nos stories sobre o processo de adoção. "É comprometimento, responsabilidade, compromisso. Estar disposto a enfrentar todos os desafios, sejam quais forem. Nada é previsível. Estamos lidando com vidas que já têm suas próprias histórias. Histórias essas cheias de dores e traumas. É preciso paciência, resiliência e entrega."

Veja também

BBB 24 Sozinha, Yasmin fala mal de Davi e brother quase escuta