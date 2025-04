Escola Paço do Frevo abre inscrições para cursos no mês de abril; saiba mais

A- A+

A Escola Paço do Frevo abriu inscrições de cursos no mês de abril com profissionais ligados a Escolas de Samba do Rio de Janeiro. George Louzada, diretor artístico da Mocidade, e Felipe Reznik, diretor musical do Bloco Sargento Pimenta.



"Ritmos do Carnaval ao São João: Aprendendo Música com o Corpo", conduzido por Felipe Reznik, diretor musical do Bloco do Sargento Pimenta, terá um aulão gratuito, neste sábado (5), quando serão apresentados conceito e metodologia dos encontros que seguirão até junho.

Já no dia 11 de abril, George Louzada, diretor artístico da Mocidade Independente de Padre Miguel, ocupa o museu com o workshop "Do Riscado ao Passo", promovendo o encontro de dois Patrimônios Imateriais da Humanidade: o Samba e o Frevo.



Sobre os cursos

"Ritmos do Carnaval ao São João: Aprendendo Música com o Corpo", conduzido pelo multi-instrumentista, educador e pesquisador Felipe Reznik, explora as conexões entre ritmos brasileiros como Frevo, Maracatu, Coco, Forró, Samba, Xote, Baião e Arrasta-Pé.



Com base na metodologia “O Passo”, criada por Lucas Ciavatta e reconhecida internacionalmente, a formação trabalha a musicalidade de forma integrada ao corpo, desenvolvendo percepção rítmica, afinação e consciência espacial por meio da percussão corporal, dinâmicas rítmicas e práticas com instrumentos como surdo, caixa, pandeiro, zabumba e triângulo.

Para apresentar essa abordagem inovadora, haverá uma aula aberta gratuita neste sábado (5), das 15h às 16h30. As atividades regulares têm início em 14 de abril e findam em 16 de junho, com encontros às segundas-feiras, das 19h30 às 22h, voltados para interessados a partir de 16 anos. (Inscrições neste formulário).



O investimento é de R$ 150, e as inscrições podem ser feitas pelo Sympla. Mestre em ensino das práticas musicais e professor há mais de 20 anos, Felipe Reznik já atuou no Brasil, França e Inglaterra, é professor-formador do Instituto d’O Passo, professor visitante da UFPE e diretor musical do Bloco do Sargento Pimenta.

Do Riscado ao Passo

Também na programação da Escola Paço do Frevo, dia 11, às 19h30, acontece a 1ª edição do workshop "Do Riscado ao Passo", que explora as conexões entre o Samba carioca e o Frevo pernambucano.



Comandado por George Louzada, diretor artístico da Mocidade Independente de Padre Miguel, o evento conta com a participação de Kemla Baptista, ex-coreógrafa da Império Serrano, e Juliana Lomba, produtora e diretora de harmonia da Mocidade.



O objetivo do encontro é fortalecer a relação cultural entre o Rio de Janeiro e o Recife, valorizando o legado negro na construção do patrimônio carnavalesco brasileiro.

A programação inclui uma roda de diálogos com George e Kemla, com participação especial da arte-educadora Anne Costa, coordenadora da Escola Paço do Frevo, abordando temas como a importância histórica da dança carioca, as semelhanças entre os passistas do Frevo e do Samba, e os desafios na profissionalização dessas manifestações culturais.



O workshop também oferece uma vivência prática conduzida por George Louzada, um dos principais educadores da dança do Samba no Brasil. A inscrição, que custa R$ 49,90, deve ser feita no Sympla.



