Carnaval Escola Paço do Frevo oferece oficina de percussão aos sábados Conduzida pela percussionista Bárbara Regina, a oficina é um intensivo pré-carnaval com aulas que irão abordar os tradicionais ritmos e batuques presentes nas celebrações carnavalescas de Pernambuco

A Escola Paço do Frevo oferece, aos sábados, entre os dias 21 de janeiro e 11 de fevereiro, a Pré-Carnaval - Oficina de Percussão, conduzida pela percussionista Bárbara Regina (@babis_regina). A oficina é um intensivo pré-carnaval com aulas que irão abordar os tradicionais ritmos e batuques presentes nas celebrações carnavalescas de Pernambuco.

O pré-requisito é que cada participante tenha ao menos um instrumento de percussão para prática individual durante os encontros, como, por exemplo, alfaia, surdo, pandeiro, abê, agogô ou caixa. A oficina vai acontecer aos sábados, das 15h às 17h, e tem o valor de R$ 100. As inscrições podem ser feitas através da plataforma Sympla. As vagas são limitadas.

Sobre a oficineira

Bárbara Regina é mulher preta, lésbica, candomblecista e juremeira, percussionista e multi-instrumentista. É estudante de pedagogia, professora de percussão para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, líder da sua própria batucada, a Batucada Atômica, além de diretora musical e escritora amadora. Enquanto percussionista, Babi já se apresentou na República Tcheca e em diversos palcos do Recife, de Olinda, Garanhuns, Petrolina, Tamandaré, entre outras cidades do Estado.

Escola Paço do Frevo

Inaugurada em 2021, a escola é voltada para atividades formativas ligadas à música e à dança, atravessadas por outras linguagens e perspectivas artístico-pedagógicas. Na Escola, movida pelo pensar e fazer Frevo, são oferecidos cursos livres, oficinas, laboratórios criativos, ocupações, aulas-espetáculos e variados formatos didáticos. Com essa iniciativa, o Paço tornou-se o primeiro museu em Pernambuco com a proposta de uma escola permanente ligada ao Frevo e à cultura popular.

Paço do Frevo

Reconhecido pelo IPHAN como centro de referência em ações, projetos, transmissão, salvaguarda e valorização de uma das principais tradições culturais do Brasil, o Frevo. Patrimônio imaterial pela UNESCO e pelo IPHAN, o Frevo é um convite à celebração da vida, por meio da ativação de memórias, personalidades e linguagens artísticas, que no Paço do Frevo encontram seu lugar máximo de expressão, na manutenção de ações de difusão, pesquisa e formação de profissionais nas áreas da dança e da música, dos adereços e das agremiações do Frevo.

O Paço do Frevo é uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho, com realização da Prefeitura do Recife, por meio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e da Secretaria Municipal de Cultura, e gestão do Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG).

SERVIÇO

Pré-Carnaval - Oficina de Percussão

Com Bárbara Regina

Aos sábados, de 21 de janeiro a 11 de fevereiro

Das 15h às 17h

Valor: R$ 100

Inscrições na plataforma Sympla

Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife

Horários: Terça a sexta, 10h às 17h | Sábado e domingo, 11h às 18h

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia) - entrada gratuita às terças-feiras

*Confira aqui a política de gratuidade do museu

