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FAMOSOS "Escola Susana Vieira de Atuação": atriz promete paciência com quem está começando Sob direção de Caíto Mainier, a nova produção do GloboPop é voltada ao humor e improviso

Susana Vieira terá o primeiro programa na nova plataforma GloboPop, um aplicativo voltado a vídeos curtos em formato vertical. "Escola Susana Vieira de Atuação" estreia em setembro e a atriz promete "paciência" com iniciantes.

A novidade foi revelada na última quinta-feira, 6, durante painel na Rio Innovation Week. Rodolfo Bastos, diretor de Produtos Publishing da Globo, declarou ao Gshow: "Estamos muito felizes em trazer essa novidade. Esse projeto é uma iniciativa que vínhamos namorando desde antes do lançamento do GloboPop, porque a Susana personifica elementos fundamentais da nossa iniciativa: identificação profunda com a Globo e forte apelo no público nativo digital."

"Tudo isso ancorado em um efeito nostálgico, muita leveza e humor, mas trazendo inovação de formato e linguagem, misturando um talento renomado com novos talentos", continuou. "Promessa de entretenimento de qualidade para o nosso consumidor colar com a gente."

Em uma referência a seu meme, a artista disse em um vídeo exibido na ocasião: "A Escola Susana Vieira de Atuação está chegando no GloboPop. E eu já posso garantir uma coisa pra vocês: eu vou ter muita, mas muita, paciência com quem está começando."

Sobre "Escola Susana Vieira de Atuação"

Com aposta no humor e 12 episódios, "Escola Susana Vieira de Atuação" trará a atriz como uma professora de TV e teatro. Seus alunos, no entanto, são todos principiantes.

Em meio a um fã possuído e uma influenciadora, Vieira lidará com o desafio de transformar aquelas pessoas em atores, mesmo que em situações intensas.

Além de Susana Vieira, o Grupo Errado completa o elenco. Sob direção de Caíto Mainier, a produção é voltada ao humor e improviso de forma a evidenciar diferenças entre níveis de experiência.

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