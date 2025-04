Escola Técnica Porto Digital recebe exposição fotográfica a partir da próxima segunda (7)

A- A+

A Escola Técnica Porto Digital recebe, na próxima segunda-feira (7), dia do jornalista, a exposição fotojornalística “Os Vasos e o Oleiro - Ceramistas de Tracunhaém - Memória Visual da Arte Popular”.

A mostra poderá ser visitada no hall principal da ETE Porto Digital até o dia 11 de abril e será aberta apenas para os estudantes da escola.





As imagens foram feitas pelo jornalista Júlio César de Araújo e trazem a ambiência e a estética da cerâmica utilitária produzida pelos oleiros da cidade de Tracunhaém, uma tecnologia milenar que se mantém em atividade nas olarias da cidade localizada na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

“As olarias e os ateliers traduzem a cultura da sociedade local (em Tracunhaém) , há sem dúvida uma diversidade étnica de culturas que se interligam, uma interculturalidade. O artesanato de barro inspira naquela cidade as outras linguagens das artes”, explicou o jornalista.

A mostra fotográfica traz as olarias, os oleiros em atividade e as suas cerâmicas utilitárias, jarras, quartinhas, panelas, filtros dentre outras. Essa exposição propõe aos estudantes uma reflexão sobre a cerâmica, uma tecnologia bastante antiga em atividade numa era de tecnologias bem mais avançadas. O projeto os Vasos e o Oleiro foi exposto no Museu Regional de Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Além de observarem as imagens, os alunos da ETE também poderão ouvir em podcast as entrevistas feitas por César com os oleiros.

Este projeto foi contemplado nos editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e tem o apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado, via Lei Paulo Gustavo, direcionado pelo Ministério da Cultura do Governo Federal.

Mais detalhes sobre a exposição podem ser conferidos no Instagram do projeto.

Serviço:

Exposição fotográfica: Os Vasos e o Oleiro - Ceramistas de Tracunhaém -

Memória Visual da Arte Popular.

Local: Escola Técnica Estadual Porto Digital

Endereço: Avenida Rio Brando, 193, Recife Antigo

Quando: De 07 a 11 de abril.

Aberto: Segunda a Sexta – 07h30 às 17h

Acesso: gratuito

Telefone: 3181-4868

Autor da obra fotográfica e curador: Julio Cesar de Araujo



