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Evento Escolas do Grupo Especial começam a escolher sambas-enredo Portela dá a largada nesta sexta (4), às 21h, em sua quadra

As 12 escolas de samba do Grupo Especial começam a definir nesta sexta-feira (4) os sambas-enredo que vão levar para a Avenida Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2027. A Portela dá a largada, com a escolha do samba nesta sexta-feira (4), a partir das 21h, na quadra da escola, prestando homenagem ao compositor Monarco, baluarte da escola de Madureira.

No sábado (6), duas escolas farão a seleção final dos sambas-enredo: a Estação Primeira de Mangueira e a Mocidade Independente de Padre Miguel. A Mangueira vai levar para a Avenida o enredo: “Oyá por Nós”, desenvolvido pelo carnavalesco Sidnei França. O tema aborda a ancestralidade, a força e a cultura afro-brasileira ligadas à divindade Oyá (Iansã), orixá dos ventos, das tempestades, dos raios e do fogo na mitologia iorubá e nas religiões afro-brasileiras.

A Mocidade Independente de Padre Miguel apresentará o enredo "Latinamente Independente – Nosso norte é o Sul em Remanifesto”. O enredo representa um manifesto político, artístico e cultural pelo protagonismo da América Latina. Baseia-se na famosa obra "América Invertida" (1943), do artista uruguaio Joaquín Torres García, que desenhou o mapa do continente com o Sul para cima.

Transmissão

É a primeira vez que as disputas chegam à casa de milhares de brasileiros simultaneamente. As finais, antes transmitidas de maneira avulsa por parte das escolas, também estão sendo projetadas de forma pioneira. A iniciativa é da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). A disputa dos sambas será transmitida no YouTube.

“É muito significativo ver que a Rio Carnaval TV já está conseguindo levar a experiência das quadras para pessoas que estão em outros estados e até fora do país, diz Gabriel David, presidente da Liesa.

Segundo ele, as escolas estão sempre de portas abertas e lotadas recebendo suas comunidades e os apaixonados, de perto ou de longe. "Agora, elas também dão as boas-vindas a uma legião de espectadores virtuais”.

Finais

A sequência de finais dos sambas-enredo prossegue na semana que vem, com Beija-Flor (10 de setembro), Vila Isabel (11), Salgueiro e Unidos da Tijuca (12).

Depois, vêm Imperatriz Leopoldinense e União de Maricá (18), Viradouro (19) e Grande Rio (20), encerrando o calendário.

Confira a agenda:

Portela – Sexta-feira, 04/09

Mangueira e Mocidade – Sábado, 05/09

Beija-Flor – Quinta-feira, 10/09

Vila Isabel – Sexta-feira,11/09

Salgueiro e Unidos da Tijuca – Sábado, 12/09

Imperatriz e Maricá – Sexta-feira, 18/09

Viradouro – Sábado, 19/09

Grande Rio – Domingo, 20/09

O desfile oficial das escolas da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) na Marquês de Sapucaí será nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro de 2027, com a apresentação de quatro escolas por noite. Veja a ordem do desfile:

Domingo (7 de fevereiro de 2027)

União de Maricá (Campeã da Série Ouro)

Beija-Flor de Nilópolis

Paraíso do Tuiuti

Unidos de Vila Isabel

Segunda-feira (8 de fevereiro de 2027)

Mocidade Independente de Padre Miguel

Unidos da Tijuca

Acadêmicos do Salgueiro

Imperatriz Leopoldinense

Terça-feira (9 de fevereiro de 2027)

Portela

Unidos do Viradouro

Acadêmicos do Grande Rio

Estação Primeira de Mangueira

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