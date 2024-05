''Escolhi fazer diferente nessa oportunidade'': MC Brinquedo desabafa após acidente de carro

A- A+

Vinicius Ricardo de Santos Moura, o MC Brinquedo, sofreu na madrugada desta sexta-feira (31) um acidente de carro na zona Sul de São Paulo. Em uma publicação feita no Instagram, o cantor, que está hospitalizado, afirmou que agora tem a chance de “viver de novo” e pretende usar desta “oportunidade” para transformar a sua vida.

A equipe do cantor, de acordo com a Billboard Brasil, diz que ele estava de saída do estúdio quando dormiu ao volante e bateu em um poste de luz. O automóvel capotou e ficou destruído, conforme imagens disponibilizadas em um vídeo publicado na mídia social.

No hospital, MC Brinquedo passou por avaliações médicas. No registro no Instagram, ele mostra imagens durante o atendimento. Após, recebeu alta, diz a publicação.

“Deus me deixou viver de novo e eu só tenho que agradecer, para mim valeu todo sufoco que me deixou viver, hoje vivi um milagre de Deus”, escreveu o artista, que afirmou querer viver uma nova fase em sua vida. “Eu larguei as drogas novamente, larguei tudo que é de excesso e futilidade. Escolhi fazer diferente nessa oportunidade que Deus está fazendo com meu sonho. Comecei a olhar que não era só eu, tenho minha família, minha filha, quero ser verdadeiramente verdade em todos os aspectos.” Ele também deixou de publicar nas redes sociais.

Na publicação, em que faz várias menções religiosas, afirma: “Com isso tudo acontecendo só consigo enxergar uma coisa. Não vou e não devo desistir do propósito de Deus na minha vida”. Em seguida, diz que está “vivo para a tristeza do inimigo”.

Nos comentários da publicação, amigos, famosos e fãs do artista, que tem mais de 7 milhões de seguidores, demonstraram apoio.

Veja também

Dança Teatro Luiz Mendonça recebe 7ª edição da Mostra Competitiva de Dança de Pernambuco