Escolhida para receber a Medalha Tiradentes, Ludmilla desabafa sobre ameaças racistas

A cantora Ludmilla confirmou nesta quinta-feira (23), por meio de suas redes sociais, que vai receber a Medalha Tiradentes — honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a pessoas e entidades que prestaram relevantes serviços à causa pública do estado fluminense.

A cantora agradeceu em suas redes pela honraria e explicar que não vai responder as pessoas que estão atacando ela. Mas ela expõe uma pessoa específica que foi contra a incidação da artista por motivos racistas.

"Queria agradecer a todo mundo que votou a favor da medalha tiradentes. E vocês sabem que nesses últimos dias eu tenho sido muito atacada na internet e eu resolvi que eu não iria responder as pessoas. Pois eu tenho propósito e tenho foco e se eu parar para responder qualque um vou perder meu foco. Mas hoje, uma pessoa especificamente, eu preciso responder porque ele foi capaz de fazer um vídeo falando que vetou minha medalha não por conta de racista e sim por conta da música 'verdinha'", conta Ludmilla.

