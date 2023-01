Escolhidos os dois participantes da Casa de Vidro que entrarão no BBB23; confira

A- A+

Após serem encerradas a votação popular, na manhã desta quinta-feira (12), os participantes da Casa de Vidro do BBB 23 conheceram os dois escolhidos pelo público para entrar no reality. O apresentador Tadeu Schimidt agradeceu todos os candidatos e anunciou que a dupla vencedora para entrar na casa foi Gabriel e Paula.

Gabriel, de 24 anos, é um administrador que almeja engatar a carreira de modelo, e vem de Ribeirão Preto, São Paulo. Ele já deu o que falar na Casa de Vidro por ser seguido no Instagram por Renan Bolsonaro, caçula do ex-presidente Jair Bolsonaro, por ter ficado com celebridades como Anitta e Luiza Sonza, e por protagonizar as primeiras discussões.

Já Paula, paraense natural de Jacundá, é biomédica, e acabou se beneficiando pela trajetória conturbada de sua rival, Giovanna, que chegou a ser cancelada na casa por comentários racistas feitos na internet alguns anos atrás.

No anúncio, Tadeu Schimidt destacou que ambos não eram apenas os primeiros participantes da nova edição da casa mais vigiada do Brasil, mas a primeira dupla formada - pistas de uma nova dinâmica.

