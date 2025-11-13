Escritor e acadêmico Flávio Chaves lança livro nesta quinta (13) na Academia Pernambucana de Letras
"Sheikha Moza Nasser, Hamlet e o Exílio" é a mais nova obra do escritor
"Sheikha Moza Nasser, Hamlet e o Exílio", o mais recente livro do escritor e acadêmico Flávio Chaves, será lançado logo mais, às 19h desta quinta-feira (13), na Academia Pernambucana de Letras (APL).
Com abordagem que passa por questões do exílio, do poder e da lideração, a obra será apresentada a convidados e autoridades locais.
A acadêmica Margarida Cantarelli e a escritora e jornalista Jô Mazzarolo, estão entre as presenças confirmadas. A propósito, a apresentação da obra ficará a cargo de ambas. Em seguida, haverá sessão de autógrafos.
Sobre o livro
Flávio Chaves, em seu livro, traça um paralelo entre o exílio de Hamlet e a trajetória de Sheikha Moza - que se utiliza de sua experiência de exílio para reconstruir seu poder e se consolidar como uma contemporânea líder feminina.
Com mescla de literatura, filosofia e política, """Sheikha Moza Nasser, Hamlet e o Exílio" convida leitores a uma reflexão acerca de temas que circulam pelo protagonismo feminino, sobre o impacto do exílio e a influência da liderança árabe na política mundial.
SERVIÇO
Lançamento do livro "Sheikha Moza Nasser, Hamlet e o Exílio", de Flávio Chaves
Quando: nesta quinta-feira (13), às 19h
Onde: Academia Pernambucana de Letras (APL) - Av. Rui Barbosa, 1596, Graças
Acesso gratuito
Informações: (81) 3268-211