Escritor francês Philippe Sollers morre aos 86 anos

O escritor Philippe Sollers, uma das grandes figuras literárias da França no último meio século, morreu aos 86 anos, anunciou neste sábado a editora Gallimard.

"A editora Gallimard anuncia com tristeza a morte de Philippe Sollers, nascido Philippe Joyaux, em 5 de maio de 2023", afirma um comunicado.

Nascido em 28 de novembro de 1936 em Talence, sudoeste da França, Sollers escreveu mais de 80 romances, ensaios e monografias.

Ele publicou seu primeiro romance, "Une curieuse solitude", aos 22 anos e foi elogiado pelo poeta Louis Aragon.

Em 1961 recebeu o prêmio Médicis com "Le Parc". Mas conquistou grande fama com "Femmes", de 1983.

O escritor era casado desde 1967 com a psicanalista Julia Kristeva, com quem teve um filho.