A- A+

LUTO Escritor holandês Cees Nooteboom morre aos 92 anos Nascido em 1933 em Haia, em uma família de industriais católicos do sul da Holanda, Nooteboom publicou aos 22 anos seu primeiro romance

O escritor holandês Cees Nooteboom faleceu na ilha de Menorca, na Espanha, aos 92 anos, anunciou sua editora francesa Actes Sud, que o chamou de grande autor "da literatura holandesa e europeia".

"Com ele, desaparece um dos últimos grandes escritores europeus da geração do pós-guerra, testemunha privilegiada da história do século XX, um incansável andarilho", escreveu a Actes Sud em um comunicado.

O escritor faleceu na quarta-feira, 11 de fevereiro.

Nascido em 1933 em Haia, em uma família de industriais católicos do sul da Holanda, Nooteboom publicou aos 22 anos seu primeiro romance, "Philips e os demais" (1955), o relato de um jovem em busca de sua identidade, inspirado em sua viagem de carona pela Europa.

Todos os seus romances, poemas e relatos são essencialmente inspirados nas viagens.

"Quando se viaja tanto como eu fiz, há muitas possibilidades de estar no momento certo, no lugar certo", declarou o escritor, que estava, como jornalista, em Budapeste durante a revolução de 1956, em Paris em maio de 1968 e em Berlim durante a queda do Muro em 1989.

O autor, que falava fluentemente alemão, francês, inglês e espanhol, também traduziu para o neerlandês vários autores, entre eles Vladimir Nabokov e Tennessee Williams.

Veja também