Escritor interrompe turnê na França após ser acusado de usar IA em produção de livro
Thélyson Orélien, autor de fenômeno literário retirado da disputa pelo Goncourt, também foi alvo de acusações de plágio no Canadá
O escritor Thélyson Orélien, de 38 anos, interrompeu a turnê promocional que fazia na França e retornou ao Canadá neste fim de semana, após ser acusado de utilizar inteligência artificial na produção de seu livro C'était ça ou mourir. A informação foi confirmada à AFP por uma fonte próxima a seu círculo profissional.
De dupla nacionalidade canadense e haitiana, Orélien estava na França desde o início de setembro e pretendia passar por Paris e outras regiões do país para divulgar o romance, que se tornou um fenômeno da temporada literária francesa.
O livro, que conta a trajetória de um migrante entre o Haiti e o Canadá, foi retirado da lista de candidatos ao prestigioso prêmio Goncourt após as acusações de uso de inteligência artificial.
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Acusações também envolvem plágio
Pouco depois das acusações relacionadas à inteligência artificial, lançadas na semana passada, Orélien também foi alvo de denúncias de plágio de textos publicados há mais de uma década no Canadá.
A editora canadense do escritor já havia suspendido sua turnê promocional na semana passada. Orélien vive no Canadá desde 2010, quando deixou o Haiti.
Até o momento, o romancista e poeta não respondeu diretamente às acusações. Em declaração à AFP, porém, afirmou que pretende se manifestar "quando tudo estiver tranquilo".
"Porque agora, de qualquer forma, existe essa vontade não apenas de atacar o livro, mas sobretudo a minha voz [...], de me calar".
O caso abalou o mundo literário francês e levantou questionamentos em outros países sobre os efeitos do avanço da inteligência artificial no setor editorial.