Literatura infantil Escritor Luciano Pontes lança "Uma andorinha só", no Recife, no sábado (5) Na contramão do ditado popular, livro faz releitura de publicação de 2017, mexendo no texto e nas ilustrações

Na contramão do ditado popular que diz "uma andorinha só não faz verão", o escritor Luciano Pontes volta de São Paulo, onde está há um ano e três meses, para reapresentar "Uma andorinha só".

O livro, especialmente destinado às crianças, será lançado no próximo sábado (5), na Livraria Jardim, Centro do Recife. A partir das 10h, a leitura das 40 paginas vai mostrar "Uma andorinha só" mudando o mundo.

Em um texto poético, nas palavras e nas imagens, traçadas por ele mesmo, Luciano Pontes revela um pássaro sozinho transformando a terra quente, seca e vazia em um jardim cheio de vida. O recado é claro: por menor que seja nossa atitude, ela sempre será importante para mudar o mundo.

Alterações

E não é de hoje que o escritor diz isso. A publicação, editada pela primeira vez em 2017, foi revisitada. Houve alteração no projeto gráfico, no texto e principalmente nas ilustrações, feitas agora com carimbos artesanais, tinta guache e a técnica de impressão isonogravura (impressão com isopor).

"Cada obra é uma possibilidade de conexão com um leitor que já conhece meu trabalho e com o que não me conhece. O título, a capa, o tema … tudo pode aproximar. Ao mesmo tempo é uma expressão genuína de uma poética em minhas pesquisas como artista da palavra e da imagem", narra Luciano Pontes.

Nova parceria

Lá em 2017, a produção foi abraçada pela Editora Comunique que agora se chama Timbó. "Mas uma parceria nova surgiu com a Editora Piu. E ela acolheu minhas inquietações artísticas" conta Luciano Pontes, que é também designer, ator, contador de histórias e para quem a quantidade de publicações literárias representa uma necessidade de diálogos com as diversas infâncias.

"Estamos cercados de estímulos. Ao mesmo tempo existe por traz uma economia criativa e produtiva com surgimento de pequenas editoras que buscam driblar conceitualmente com livros e autores novos. Isso tem sempre duas faces. Mas revela a importância de melhores escolhas de literatura para as infâncias", avalia.

"Uma andorinha só" não é filho único. Luciano Pontes tem outras obras por algumas editoras como Melhoramentos, FTD, Paulinas. E alguns projetos independentes e publicações por instituições como o Sesc Alagoas e a Doutores da Alegria.



Serviço



O que: lançamento do livro infantil "Uma andorinha só"

Quando: sábado, dia 5 de julho, a parti das 10h

Onde: Livraria Jardim: Rua Manoel Borba, 292 - Boa Vista, Centro do Recife

Valor: R$ 59,90

