Mundo

Escritor mexicano Gonzalo Celorio é agraciado com prêmio Cervantes 2025

Celorio receberá o prêmio das mãos do rei Felipe VI em 23 de abril no salão de eventos da Universidade de Alcalá, nos arredores de Madri

Nascido na Cidade do México em 1948, Gonzalo Celorio é um dos nomes de maior destaque da literatura mexicana contemporânea

O autor mexicano Gonzalo Celorio, ensaísta, romancista e editor, foi laureado nesta segunda-feira (3) com o prêmio Cervantes, o mais importante das letras em espanhol, anunciou em Madri o ministro da Cultura da Espanha, Ernest Urtasun.

"Ao longo de mais de cinco décadas, Gonzalo Celorio consolidou uma voz literária de notável elegância e profundidade reflexiva, na qual conjuga a lucidez crítica com uma sensibilidade narrativa que explora os matizes da identidade, a educação sentimental e a perda", explicou Urtasun ao anunciar o prêmio ao escritor mexicano de 77 anos.

Entre suas obras mais reconhecidas estão os romances "Amor propio", "El viaje sedentario", "Y retiemble en sus centros la tierra", "El metal y la escoria" e "Mentideros de la memoria", bem como os ensaios "Los subrayados son míos" e "Cánones subversivos".

Com uma dotação de 125.000 euros (R$ 770 mil, na cotação atual), o prêmio Cervantes começou a ser concedido em 1976 e grandes nomes foram agraciados como Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Camilo José Cela, Guillermo Cabrera Infante, Álvaro Mutis, Carlos Fuentes, Nicanor Parra, Sergio Ramírez e Rafael Cadenas.

Celorio receberá o prêmio das mãos do rei Felipe VI em 23 de abril no salão de eventos da Universidade de Alcalá, nos arredores de Madri, onde acontece o ato solene no aniversário da morte em 1616 de Miguel de Cervantes, autor de "Don Quixote de la Mancha".

Nascido na Cidade do México em 1948, Celorio é um dos nomes de maior destaque da literatura mexicana contemporânea.

Doutor em Língua e Literaturas Hispânicas, especializado em Literatura Hispano-Americana pela Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Nacional Autônoma do México (Unam), desenvolveu um extenso trabalho acadêmico e docente.

