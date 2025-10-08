Escritor recifense Tito Bela Vista lança suspense inspirado na taróloga Irmã Marlene
Obra é inspirada nos famosos cartazes "Trago seu amor em 24 horas", espalhados no Recife nos anos de 1990
Os cartazes "Trago seu amor em 24 horas", da taróloga Irmã Marlene, fizeram sucesso nas ruas doRecife nos anos de 1990 e agora inspiraram a obra "Eu tenho um recado para você ou o acordo flutuante ente o acaso e o destino", novo livro do escritor e músico recifense Tito Bela Vista, com lançamento neste domingo (12), na Bienal do Livro, no Centro de Convenções, em Olinda.
A publicação da Artêra Editorial mescla referências coletadas em memórias da infância, reflexões suscitadas por clipe da banda Devotos, passagens da vida do autor e elucubrações sobre o poder da intuição para criar uma história ambientada no Recife e em Olinda dos anos 1990.
A trama acompanha os passos da cigana Magdala, uma mulher atormentada por pesadelos repetitivos e imbuída de uma missão sobrenatural para se livrar dos pensamentos recorrentes. A trajetória dela mistura acasos e destinos, criminalidade e reviravoltas para gerar uma ponderação sobre a influência da intuição nas ações do cotidiano.