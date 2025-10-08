Escritor recifense Tito Bela Vista lança suspense inspirado na taróloga Irmã Marlene

A- A+

Os cartazes "Trago seu amor em 24 horas", da taróloga Irmã Marlene, fizeram sucesso nas ruas doRecife nos anos de 1990 e agora inspiraram a obra "Eu tenho um recado para você ou o acordo flutuante ente o acaso e o destino", novo livro do escritor e músico recifense Tito Bela Vista, com lançamento neste domingo (12), na Bienal do Livro, no Centro de Convenções, em Olinda.



A publicação da Artêra Editorial mescla referências coletadas em memórias da infância, reflexões suscitadas por clipe da banda Devotos, passagens da vida do autor e elucubrações sobre o poder da intuição para criar uma história ambientada no Recife e em Olinda dos anos 1990.



A trama acompanha os passos da cigana Magdala, uma mulher atormentada por pesadelos repetitivos e imbuída de uma missão sobrenatural para se livrar dos pensamentos recorrentes. A trajetória dela mistura acasos e destinos, criminalidade e reviravoltas para gerar uma ponderação sobre a influência da intuição nas ações do cotidiano.

