Qua, 08 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta08/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Literatura

Escritor recifense Tito Bela Vista lança suspense inspirado na taróloga Irmã Marlene

Obra é inspirada nos famosos cartazes "Trago seu amor em 24 horas", espalhados no Recife nos anos de 1990

Reportar Erro
O escritor e músico recifense Tito Bela Vista lança seu novo livro neste domingo (12), na Bienal do LivroO escritor e músico recifense Tito Bela Vista lança seu novo livro neste domingo (12), na Bienal do Livro - Foto: Divulgação

Os cartazes "Trago seu amor em 24 horas", da taróloga Irmã Marlene, fizeram sucesso nas ruas doRecife nos anos de 1990 e agora inspiraram a obra "Eu tenho um recado para você ou o acordo flutuante ente o acaso e o destino", novo livro do escritor e músico recifense Tito Bela Vista, com lançamento neste domingo (12), na Bienal do Livro, no Centro de Convenções, em Olinda.

A publicação da Artêra Editorial mescla referências coletadas em memórias da infância, reflexões suscitadas por clipe da banda Devotos, passagens da vida do autor e elucubrações sobre o poder da intuição para criar uma história ambientada no Recife e em Olinda dos anos 1990.

A trama acompanha os passos da cigana Magdala, uma mulher atormentada por pesadelos repetitivos e imbuída de uma missão sobrenatural para se livrar dos pensamentos recorrentes. A trajetória dela mistura acasos e destinos, criminalidade e reviravoltas para gerar uma ponderação sobre a influência da intuição nas ações do cotidiano.

Leia também

• Bienal do Livro de Pernambuco recebe contação de história sobre Fernando de Noronha nesta quarta (8)

• Bienal do Livro reúne ex-BBBs pernambucanos em debate sobre os desafios pós-reality

• Hugo Monteiro Ferreira lança livro sobre os desafios de educar filhos no mundo atual

Reportar Erro

Veja também

Newsletter