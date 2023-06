Escritor Roberto Tapioca lança "A História", seu primeiro romance

A- A+

Autor de diversos livros dos mais variados gêneros literários, o escritor pernambucano Roberto Tapioca lançou o romance, intitulado “A História”. Publicado pela Edições Osoka. o livro é a primeira incursão do autor na seara do romance, após desafio proposto por um grande amigo.

“Já passei em várias áreas da literatura. Fiz conto, crônica, biografia e agora decidi aceitar o desafio de passear pela área do romance, induzido pelo meu amigo Lucilo Varejão, ex-presidente da Academia Pernambucana de Letras”, conta o escritor.

Sobre o livro

“Este romance conta uma história na época do faroeste americano que transformei em passagem no Brasil. Trata-se de um profissional competente, solteiro em busca de um emprego e encontra a mulher de sua vida, porém, essa estava comprometida com um homem de mau caráter, sendo ela filha única do homem mais rico da cidade”, detalha Roberto Tapioca.



“Há um desenrolar muito interessante entre uma paixão, fugas, objetivos, ousadia, valentia, amor e grande determinação. Levando à vitória do bem contra o mal. Não há grandeza, sem humildade. Não há vitória, sem esforço. Não há milagre, sem fé”, descreve o autor.

A obra custa R$ 30,00 e pode ser comprada ao próprio escritor, sem custo de frete, após a confirmação do pagamento por meio de transferência bancária no Pix 81999751275 ou pelo e-mail [email protected].



Outras obras

Roberto Tapioca possui 14 livros publicados, entre eles, “Olinda, Peladeiros e seus apelidos”, "Lampião - o mito" (com 26 mil exemplares vendidos, adaptado para peça de teatro e traduzido para inglês e francês); “Que família é essa, minha gente?”, “A origem dos nomes obscenos”, “Comparação popular”, “Expressões nordestinas”, "Futebol é isso aí", “O orgulho fala mais alto”, “Recife Antigo, história de um passado”, “Sou vendedor”, e “Santo é seu nome”

Em 2018, fez o duplo lançamento com "João Pessoa - Presidente - Parahyba", que trata da morte de João Pessoa no Recife, e "Uma História de 1930".

Sobre o autor

O escritor pernambucano Roberto Tapioca se define como “mercadólogo por formação, vendedor por paixão, viajante por profissão, historiador por vocação e pesquisador do cangaço”. Trabalhou na área comercial como gerente de vendas e hoje é aposentado.

No campo da literatura, é acadêmico da Academia de Letras do Sertão Pernambucano (Alespe), da Academia Serra Talhadense de Letras e da Academia Pernambucana de Letras.

SERVIÇO:

“A História”, novo livro do escritor Roberto Tapioca

Preço: R$ 30,00 (à venda com o próprio autor, mediante transferência bancária no Pix 81999751275 ou pelo e-mail [email protected].

