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LANÇAMENTO Escritora cearense lança livro no Recife inspirado em viagem para o extremo norte da Noruega Livro "Os Milagres de Senja", de Jaiza Guedes, será lançado nesta quarta-feira (1º), com bate-papo com o público na Zona Sul do Recife

O sonho de ver a Aurora Boreal resultou em um livro repleto de vivências, descobertas e transformações. Trata-se de "Os Milagres de Senja", da escritora cearense Jaiza Guedes, que será lançado nesta quarta-feira (1º), às 18h, no Cia do Chopp, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.



A obra acompanha um grupo de amigos em busca da Aurora Boreal durante o período natalino. No trajeto, enfrentam desencontros, mudanças de planos e descobertas pessoais, que representam jornada de amizade, superação e magia.

"O sonho de ver a Aurora Boreal já havia sido interrompido anos antes, logo no início da pandemia, quando o mundo parou. Durante esse período de espera, conheci pelo Instagram um guia brasileiro que morava na Noruega. A paixão com que ele falava e mostrava a ilha de Senja convenceu-me de que a experiência teria que ser lá e com ele", conta a autora.

Depois de acertar os detalhis junto ao grupo de casais que embacaria nessa aventura no período do Natal e do Ano Novo de 2023, Jaiza completa: "A viagem, por si só, já dava um livro. Tivemos voos cancelados, atrasos, parte do grupo ficando para trás e o caos de enfrentar -32°C no pico dos fiordes. Mas, no meio de tudo isso, vivemos fenômenos inexplicáveis: coincidências, encontros surpreendentes e o que decidi chamar de 'milagres'", aponta.

Livro relata encontros e desencontros durante viagem de amigos (Fotos: Divulgação/Jaiza Guedes)

A vontade de, enfim. publicar a rota e seus desdobramentos veio meses depois com a morte do guia (chamado de Gabriel no livro), que perdeu a vida ajudando a resgatar os pais e vizinhos nas enchentes devastadoras do Rio Grande do Sul.

"Diante dessa perda e de um mundo cada vez mais polarizado por guerras, percebi que documentar os milagres de Senja era mais do que literatura, era uma forma de mostrar que os nossos desafios universais são muito parecidos, e ouvir as história de outras pessoas poderia tocar o coração da humanidade tornando-nos seres humanos mais empáticos uns com os outros", afirma.

A publicação pode ser adquirida diretamente com a escritora através do Instagram @jaizaguedes ou na Livraria Verso e Prosa (@livrariaversoeprosa). O valor do exemplar é de R$ 69,90.

Serviço

Lançamento do livro: "Os Milagres de Senja"

Data: quarta-feira (1º), às 18h

Endereço: Cia do Chopp - av. Cons. Aguiar, 2775, Boa Viagem, Recife/PE

Acesso gratuito

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