Escritora Cida Pedrosa é homenageada em encontro universitário

A escritora Cida Pedrosa será a homenageada do IV Seminário de Grupo de Pesquisa da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), encontro que acontece na próxima quinta-feira (3) no Auditório da Biblioteca Setorial, na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).



Realizado pelo Departamento de Letras da universidade, o encontro vai celebrar a poética feita de ideias, palavras, ritmo, cadência e som, em um percurso que ressalta as múltiplas faces do feminino, a valorização da cultura popular e as desrazões que regem a formação social do Brasil.

Com início às 18h e acesso gratuito, o seminário terá como temática "O Eu e o Outro" na poética de Cida Pedrosa. “Como ocorreu nas edições anteriores, com obras de Miró da Muribeca e Ronaldo Correia de Brito, nossa escolha recaiu sobre o livro 'Solo para vialejo'", destaca o professor João Batista Pereira, coordenador do Departamento de Letras da UFRPE.







Durante o seminário os alunos do Curso de Letras da universidade vão fazer comunicações orais sobre a obra da autora. Na ocasião, Susane Martins Ribeiro Silva, doutoranda da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) também vai proferirá palestra intitulada “Num Solo para Vialejo", O Ser Tão se Faz Centelha: a poesia sensorial de Cida Pedrosa".

Jabuti 2020

Premiado com o Prêmio Jabuti de melhor livro do ano em 2020, a obra de Cida Pedrosa destoa das epopeias clássicas ao ilustrar com lirismo aspirações coletivas de mulheres, ciganos, indígenas e negros em andanças no Sertão nordestino.



No livro a autora rememora o passado por meio do diálogo entre as suas memórias e lembranças e a voz de grupos silenciados pela história no Brasil, percurso criativo que transforma ideias em palavras, engendrando outros significados para as relações mantidas entre texto e contexto, entre literatura e sociedade.



Serviço

IV Seminário de Grupo de Pesquisa da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

Homenagem à escritora Cida Pedrosa



Quando: Quinta-feira (3)

Onde: Auditório da Biblioteca Setorial (UFRPE)



Inscrições, gratuitas, e informações, neste link

