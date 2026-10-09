A- A+

LITERATURA Escritora Djamila Ribeiro lança nova edição de "Lugar de fala" no Recife nesta sexta-feira (9) A autora participa do evento em bate-papo mediado pela jornalista Fabiana Moraes

Nesta sexta-feira (9), às 19h, a Livraria do Jardim, no bairro da Boa Vista, recebe a escritora e ativista Djamila Ribeiro para o lançamento da nova edição de "Lugar de fala". A editora Rosa dos Tempos (do Grupo Editorial Record) dedicada à publicação de obras sobre feminismos revisou e ampliou a obra publicada em 2017.

Conversa e autógrafos

Além do lançamento da edição revisada de "Lugar de fala", o encontro na Livraria do Jardim promove um bate-papo e uma sessão de autógrafos com Djamila Ribeiro. A entrada para a sessão requer a aquisição do livro de lançamento. A mediação da conversa será realizada por Fabiana Moraes, jornalista, professora e doutora em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Novidade

A nova versão do best-seller ganha novos capítulos e prefácio de Chimamanda Ngozi Adichie e apresentação de Grada Kilomba. Esta é escritora, artista interdisciplinar e psicóloga portuguesa e Ngozi é escritora nigeriana e uma das mais importantes autoras anglófonas, responsável pelo romance "Hibisco roxo" (2003).

Livro referência

"Lugar de fala" é um importante livro da literatura contemporânea brasileira que aborda raça, gênero e classe. A obra integrou a lista dos melhores livros brasileiros de não ficção do século XXI, desenvolvida a partir da votação de cem escritores e críticos literários e publicada pela Folha de S.Paulo.

O material também deu início à Coleção Feminismos Plurais, projeto que impulsionou a representatividade de escritores negros no mercado editorial brasileiro. O texto de Djamila Ribeiro ganhou destaque como referência nos debates sobre racismo estrutural, feminismo negro e desigualdade.

SERVIÇO

Lançamento da nova versão de "Lugar de fala", de Djamila Ribeiro

Quando: sexta-feira (9), 19h

Onde: Livraria do Jardim – Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista,

Bate-papo com mediação de Fabiana Moraes

Para participar da sessão, é necessário adquirir o livro de lançamento.

Informações: @livrariadojardim

Veja também