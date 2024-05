Escritora, dona de creche e professora: quem é a mãe de Britney Spears, envolvida em nova polêmica

A- A+

Britney Spears lançou no ventilador uma nova polêmica familiar. A cantora, de 42 anos — que brigou com o namorado Paul Soliz, num hotel de luxo, em Los Angeles, na última quarta-feira (1º), em episódio com direito à presença de agentes policiais —, acusou a mãe de estar envolvida diretamente na tal celeuma conjugal.

De acordo com a artista, foi Lynne Spears, sua mãe, quem "tramou", nas palavras dela, o fato ocorrido, transformando o caso em mais uma notícia escandalosa associada ao seu nome. Mas, afinal, quem é a mãe de Britney Spears?

Lynne Spears foi uma mãe muito presente na vida de Britney Spears nos primeiros anos da carreira midiática da filha — e de também da caçula, a atriz e cantora Jamie Lynn, e do primogênito, o produtor Bryan James Spears.

Natural de Magnolia, no Mississipi, nos EUA, a mulher, de 68 anos, recuou significativamente do papel materno após o ex-marido Jamie Spears assumir a tutela (e as finanças) de Britney, em 2008. Desde então, as aparições de Lynne passaram a ser discretas. Ela só voltou às redes sociais, em 2020, depois de fazer uma "oferta" para assumir a tutela de Jamie.

Lynne Bridges nasceu de mãe britânica e pai americano no Mississippi, em 1955. Ela se casou com Jamie Spears em 1976 e, juntos, ambos deram as boas-vindas ao filho Bryan, em 1977, seguido pelas filhas Britney, em 1981 e Jamie Lynn, em 1991. Lynne e Jamie se divorciaram em 2002 — um evento que Britney classifica como "a melhor coisa que já aconteceu à minha família" — e, embora eles tenham se reconciliado brevemente em 2010, os dois viveram separados durante a maior parte da última década.

Antes de os filhos se tornarem conhecidos, Lynne era dona e administradora de uma creche em Kentwood, no estado de Louisiana, nos EUA, onde ela e Jamie criaram a prole. Na instituição de ensino, ela também atuava como professora primária. Na década de 1990, Lynne se mudou para Nova York, junto com Britney, para dar propulsão à carreira artística da filha mais velha, em produções off-Broadway, programas de calouro e vários comerciais — até que ela conseguisse um posto de destaque na atração "Clube do Mickey", do canal Disney Channel.

Durante a primeira década da fama de sua filha, Lynne foi muito franca acerca de suas experiências e publicou dois livros repassando a trajetória junto à Britney: "Britney Spears' Heart-to-Heart", de 2000, co-escrito com Britney; e "Through the storm: a real story of fame and family", de 2008. Lynne e Britney também co-escreveram "A mother's gift", de 2001 , romance vagamente baseado na vida de Britney, e que foi adaptado para um filme televisivo, em 2004. De lá pra cá, Lynne viveu uma vida sem grandes manifestações públicas, raramente dando entrevistas.

Nas raras vezes em que abordou as crises de saúde mental enfrentada, ao longo dos últimos anos, pela filha mais velha, Lynne compartilhou repetidamente que se sentia pessoalmente responsável pelos problemas de Britney, porque não estava preparada para guiá-la no mundo da fama. "Não criei meus filhos para seguirem carreiras em Hollywood. Tudo isso explodiu na minha cara e grandes sonhos se tornaram grandes dores de cabeça", reconheceu ela, em entrevista à revista "Life & Style", em 2007.

Um ano depois, enquanto promovia "Through the storm", numa aparição no programa "Today", em setembro de 2008, Lynne se abriu ainda mais sobre se sentir surpreendida pelas partes boas e ruins do estrelato de sua filha. "No início há a fase da lua de mel. Tudo é fabuloso: 'Veja as viagens maravilhosas que ela faz; veja as pessoas maravilhosas que ela está conhecendo'", disse ela. "Depois, há o lado feio das coisas, e nenhuma de nós estava pronta para isso".

