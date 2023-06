A- A+

Literatura Escritora e poeta Ezter Liu lança "Balaclava", seu quarto livro, no Recife Lançamento ocorre nesta quinta (15), às 19h, no Terra Café Bar, com bate-papo com a autora e sarau de poesia com convidados especiais

A escritora, poeta e compositora pernambucana Ezter Liu realiza o lançamento de seu novo livro, “Balaclava”, no Recife. Apresentando poemas que versam sobre o ser mulher, a obra ganha lançamento nesta quinta-feira (15), às 19h, no Terra Café Bar, no bairro da Boa Vista.

Com escritos afiados e urgentes, "Balaclava" entoa uma narrativa poética de desabafo, inquieta e disruptiva, propondo a reconstrução de visões e discursos sobre a mulheridade. Um compilado de poemas que representam um verdadeiro grito feminista através da literatura.

O livro reúne 30 poemas, alguns inéditos, outros já publicados e declamados nas redes. De teor reativo, ácido e empoderado, os escritos vertem a violência e o impedimento sofrido pelas mulheres, especialmente as mulheres do interior. Um golpe e, ao mesmo tempo, uma resposta poética à opressão patriarcalista.

Após passar por Garanhuns, Arcoverde e Goiana, no último mês de maio, o lançamento de “Balaclava” chega ao Recife com bate-papo com a autora e sarau com recitação de trechos do livro, além da participação de convidados especiais. A entrada é franca, mediante retirada de ingresso gratuito pelo Sympla, e o livro estará à venda no evento.

"Balaclava" é uma realização da Anilina Produções com incentivo do Funcultura, através da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco. A publicação tem projeto gráfico assinado por Priscila Lins e Tiago Salgueiro, trazendo uma estética contemporânea e arrojada, com cores e elementos que acompanham a força poética dos textos.

Sobre a autora

Ezter Liu é escritora, poeta e compositora pernambucana natural de Recife e radicada em Carpina, Zona da Mata Norte de Pernambuco. Graduada em Letras, se consagra na literatura pernambucana com uma escrita visceral e marcante, que transita entre prosa e poesia, protagonizando vivências e dilemas do ser mulher no interior de Pernambuco. Possui três livros lançados - “Vermelho Alcalino" (2015); "Das Tripas Coração" (2018), com o qual foi a primeira mulher a vencer o Prêmio Pernambuco de Literatura, da Cepe; e "Breves Fogueiras" (2021), incentivado pela Lei Aldir Blanc.

SERVIÇO:

Lançamento do livro “Balaclava”, de Ezter Liu, no Recife

Quinta-feira, 15 de junho de 2023, às 19h

Terra Café Bar (Rua Bispo Cardoso Ayres, 467 - Boa Vista)

Entrada franca (mediante retirada de ingresso gratuito pelo Sympla)

Mais informações: Instagram (@ezter_liu)

FICHA TÉCNICA:

Autora: Ezter Liu

Produção executiva: Mery Lemos (Anilina Produções)

Editor: Carlos Gomes

Comunicação: Milton Raulino (1000Tons Comunicação)

Projeto gráfico e ilustração: Priscila Lins e Tiago Salgueiro

Audiodescrição e Acessibilidade: Com Acessibilidade

Fotografia: André Sidarta

