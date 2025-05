A- A+

LITERATURA Escritora espanhola Rosa Montero confirma nas redes sociais que virá à Flip 2025 Autora de 'A ridícula ideia de nunca mais te ver' participou da segunda edição do festival em 2004

A escritora espanhola Rosa Montero escolheu um jeito um tanto inusitado para anunciar sua vinda à 23ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que acontece entre 30 de julho e 3 de agosto. No Instagram, uma leitora perguntou se ela tinha planos de visitar o Brasil e a autora de “A boa sorte” deu uma resposta direta: “Vou no começo de agosto a Paraty para a Flip”.

Procurada pelo Globo, a Flip confirmou a participação de Montero no evento. Não será a primeira vez dela em Paraty. A espanhola de 74 anos compareceu à segunda edição da festa, em 2004. Ainda pouco conhecida no Brasil, ela se converteu numa das estrelas da festa — seus livros esgotaram.



Na ocasião, Montero lançava “A louca da casa” pela Ediouro. O título foi reeditado no ano passado pela Todavia, que desde 2019 vem disponibilizando os livros da escritora ao público brasileiro.

Curadora da Flip, a editora Ana Lima Cecilio diz que, desde sua primeira participação de na festa, Montero “publicou mais cinco livros e ganhou o público brasileiro, com discussões fundamentais sobre o feminismo, a loucura e a criação”. “Montero tem uma personalidade magnética, e é capaz de movimentar multidões. Sua presença na Flip certamente será um sucesso”, afirma a curadora em nota.

Jornalista experiente, Montero é a autora de obras celebradas como “A ridícula ideia de nunca mais te ver”, na qual combina o luto da cientista Marie Curie à sua própria dor após perder seu companheiro de 21 anos, e “O perigo de estar lúcida”, no qual tenta responder, com o auxílio da arte e da ciência, a uma pergunta que havia tempos martelava em sua cabeça: existem conexões entre criatividade e transtornos psíquicos? Ela própria diz que sempre soube que alguma coisa dentro de sua cabeça não funcionava direito.

Este ano, a Flip homenageia o poeta, músico e judoca Paulo Leminski.

Veja também