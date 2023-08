Escritora Flávia Suassuna é a nova imortal da Academia Pernambucana de Letras (APL)

A- A+

A escritora Flávia Suassuna foi eleita a nova imortal da Academia Pernambucana de Letras (APL), nesta segunda-feira (14). Ela ocupará a cadeira de número 32 do então acadêmico Abdias Moura, que faleceu em junho de 2023.





Ela é a 18ª mulher a ser eleita como membro na APL, conquistando com 30 votos a cadeira cujo patrono é Francisco Augusto Pereira da Costa. Na eleição desta segunda, a escritora concorria com o advogado e escritor Paulino Fernandes de Lima - cearense radicado no Recife.

A recifense Flávia Suassuna é desde cedo ligada à literatura, tendo como grande influência seu tio, o escritor Ariano Suassuna, que ocupou a cadeira de nº 18 da APL.

“A ancestralidade de Ariano me fortalece e me abre portas. Ainda assim, tenho um caminho próprio e deverei segui-lo nesta nova jornada na Academia. Pretendo continuar o que sempre fiz na minha vida que é trabalhar para a formação de leitores jovens", comentou.

O presidente da APL, Lourival Holanda, destacou a importância da pluralidade na composição da Casa. “Esta eleição demonstra o cuidado da APL com o contemporâneo, trazendo uma pessoa comprometida com a formacao de novos leitores, além da acolhida à voz feminina, com a presenca feminina literária em nosso meio. Uma repaginação da Casa", reforça.

Ana Maria César, Luzilá Gonçalves, Flávia Suasssuna (nova eleita), Margarida Cantarelli, Maria Lecticia Cavalcanti (Foto: Divulgação/APL)

A nova integrante da APL é graduada em Letras e mesta em Teoria da Literatura. Possui nove livros publicados entre romances, poemas e crônicas. Sua primeira obra foi "Jogo de trevas" (1980), considerado o primeiro romance a ser publicado por uma mulher em Pernambuco. Flávia também é uma grande conhecida por sua atuação em escolas e preparatórios para vestibular na rede privada de ensino. Ela também é membro da Academia de Letras e Artes do Nordeste (ALANE) e conselheira editorial da Editora Cubsac.

Livros publicados:

1. “Jogo de trevas” (com esse pequeno romance tornou-se a primeira romancista do Estado de Pernambuco);

2. “Remissão ao silêncio” (romance premiado e publicado pela Fundação de Cultura da cidade do Recife);

3. “Trança – primeiro fio” (poesia);

4. “Trança – segundo fio” (crônicas);

5. “Trança – segundo fio” (resenhas);

6. “Poesia em cena” (História da literatura através de poemas comentados de escritores brasileiros);

7. “Textos para semear” (História da literatura através de resenhas de poemas e romances de escritores brasileiros);

8. “Poemas em voz alta” (poesia);

9. “Desenho do tempo” (poemas);

Livros inéditos:

1. “Amor entretanto” (poesia);

2. “Palavra sonegada” (poesia);

3. “Poemas do Isolamento” (poesia);

4. “Linha sub-reptícia” (artigos de opinião).

Academia Pernambucana de Letras

Endereço: Av. Rui Barbosa, 1596, Graças, PE

E-mail: [email protected]

Telefone: (81) 3268-2211

Visitação: de terça a sexta-feira, das 10h às 16h (agendamentos pelo (81) 3268-2211)

Instagram: academiadeletras_pe



Veja também

Streaming HBO Max anuncia minissérie com direção geral do pernambucano Marcelo Gomes; conheça o projeto