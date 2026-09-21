A- A+

LITERATURA Escritora Maria Carolina Morais lança neste sábado (26), na Fundaj, o livro de contos "Boi Morto" "Boi Morto" é o segundo livro da autora, e o seu primeiro pela Cepe

Uma festa de aniversário. Chuva e enchente. Carros, entulhos e árvores arrastadas. Em meio a tudo isso, um boi morto, mas de olhos abertos como se ainda vivo estivesse.



É este o mote do livro "Boi Morto" (Cepe), assinado pela escritora Maria Carolina Morais, sua segunda obra e a primeira pela editora de Pernambuco. A obra é composta por seis contos que narram situações cotidianas em contornos não muito comuns.

Diante do cenário de destruição e do boi em meio a tudo que é arrastado pelas águas, a tensão entre a experiência íntima e a paisagem em colapso perfaz a atmosfera do livro, que será lançado neste sábado (26), às 14h, na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), do Derby.

Independentes mas relacionadas

Proganizado por vozes femininas, o livro apresenta histórias independentes e, ao mesmo tempo, que estabelecem entre si relações com personagens que reaparecem e se deslocam.

"Essas narrativas de Maria Carolina Morais, tecidas com independência e, ao mesmo tempo, com uma delicada coesão, mostram uma voz sólida, em um livro profundo e surpreendente", ressalta o editor da Cepe Diogo Guedes.

Ainda de acordo com ele, a autora constrói uma prosa sem excessos para revelar as dimensões trágica e cômica do cotidiano.





Própria experiência

Maria Carolina enaltece que as mulheres que ocupam o centro das histórias também são atravessadas por sua própria experiência.



A autora conta que são pessoas que ela encontrou e que "de alguam maneira reverberam em mim", pontua ela, complementando que o protagonismo feminino não foi planejado, surgiu naturalmente durante o processo de escrita.

"Acho que é um atravessamento corporal, de uma vivência que, de alguma maneira, consegui colocar para fora", conta.

O livro

Com 184 páginas, os primeiros escritos de "Boi Morto" iniciariam ainda em 2020, durante a pandemia de Covid-19.



Três anos depois, em 2023, os últimos textos foram concluídos.



Os contos da obra passeiam também pelo Recife, descrito, por exemplo, por logradouros que preservam os nomes, como a Rua Padre Lemos, em Casa Amarela, e a Praça Fleming, na Jaqueira.



Em meio a enchentes, relações familiares, violências e lembranças, o livro elabora uma cidade íntima e estranha, com personagens que buscam saídas para suas vidas.



A autora

Maria Carolina Morais é escritora, tradutora, pesquisadora e professora, com graduação em Jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e pós-graduação pela PUC, de São Paulo.



Ela também é mestra e doutoranda em Teoria da Literatura pela UFPE.



O livro pode ser adquirido na ocasião do lançamento e também neste link.



SERVIÇO

Lançamento do livro "Boi Morto", de Maria Carolina Morais

Quando: Sábado (26), às 14h

Onde: Fundaj (Derby) - Rua Henrique Dias, 609, Derby

Preço do livro: R$ 70





Veja também