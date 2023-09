Escritora Mirela Paes é a convidada de bate-papo literário em Boa Viagem

A- A+

A escritora Mirela Paes é a primeira convidada do “Janela Literária na Tulasi”, bate-papo sobre literatura com a influenciadora Malu Silva. O evento ocorre nesta quarta-feira (6), às 18h, no Tulasi, mercado orgânico localizado em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Durante o bate-papo, a autora deve falar um pouco sobre a série de livros “Amores em Pernambuco”, de sua autoria. Além do momento de conversa, o projeto contempla troca de livros e um sarau. A entrada é gratuita.

