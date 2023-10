Escritora pernambucana Ana Júlia lança livro na Bienal do Livro, neste sábado (14)

A- A+

O livro de poemas "Luiza", da jovem escritora pernambucana Ana Júlia, será lançado no Recife neste final de semana, durante a Bienal do Livro, no sábado (14), das 18h às 21h; e no domingo (15), das 16h às 18h, no estande 9F, do Escreva Garota. Por obra do destino, a data do lançamento, 14 de novcembro, marca o dia do falecimento de sua irmã, há oito anos, vítima de catapora. Luiza é a inspiração dos escritos de Ana Júlia, que reúne poemas que trazem temas como a perda, a saudade e amor entre irmãs.



"Foi muito curiosa a coincidência. É até um sentimento muito confusao, pois é um dia que sempre foi difícil para mim, de tristeza, e agora vou estar celebrando e falando sobre minha irmã", comenta Ana Júlia, que é natural de Palmares, na Mata Sul de Pernambuco, hoje com 18 anos.

Lançamentos

Lançado pela editora Novas Ases em abril, durante a Bienal do Rio de Janeiro, o livro teve um segundo lançamento no mês passado, na terra natal da autora. "No Rio de Janeiro foi diferente porque eu estava apenas como mais uma , mas consegui me conectar com pessoas, ter trocas e falar sobre o livro. No segundo lançamento, no Festival Literário de Palmares, as pessoas me conheciam mais, por ser uma cidade pequena", lembra Ana Júlia.

“Quero mais viver a experiência do que vender livros. O contato com as pessoas é mais importante. É um livro de poesia mas eu falo muito sobre luto, e também sobre sentimentos que as pessoas não falam. Quando falo sobre isso e tenho um certa abertura com as pessoas. É como se caissem os muros e elas me alcançassem de alguma maneira", comenta a escritora.

Sobre o livro

Após a morte da irmã. Ana Júlia começou a publicar textos no Instagram, mas desativou os comentários, pois não queria lê-los. Mas aí vieram mensagens privadas de pessoas que diziam ter se identificado com os meus escritos. Efetivamente, com o lançamento de "Luiza", a jovem diz ter aberto seus sentimentos ao universo da literatura. "Luíza" está disponível na Amazon (R$ 49,90) e no Instagram da autora (@anajcarneiro).

