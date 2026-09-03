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LITERATURA

Escritora pernambucana é finalista em duas categorias do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica

Natural de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, Mylena Queiroz é finalista em Contos Inéditos e Artigos Fantásticos

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Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica terá uma pernambucana como finalista em duas categoriasPrêmio Odisseia de Literatura Fantástica terá uma pernambucana como finalista em duas categorias - Foto: jcomp/Freepik

A edição 2026 do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica terá o sotaque pernambucano da professora e escritora Mylena Queiroz, finalista em duas categorias da premiação.

Com a narrativa "Papangu Overdrive" e o texto "Exumação de Corpos: Horror, Violência e Estranheza nas Literaturas de Mulheres Latino-Americanas", Mylena chegou à final respectivamente nas categorias Contos Inéditos e Artigos Fantásticos.

Na premiação ela soma a criação literária e a pesquisa acadêmica, com artigo que remete à autoria feminina e o horror na América Latina - tema relacionado à pesquisa de pós-doutorado que a escritora desenvolve.

 

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Doutora e mestra em Literatura e Interculturalidade pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Mylena, natural de Santa Cruz do Capibaribe, Agreste do estado, transita entre os estados de Pernambuco, Paraíba e Ceará - neste último ela é atualmente professora de Teoria Literária na Universidade Estadual (UECE).

Estreia na ficção
Com "Sangue de Cabra" (2025), publicado pela Editora Patuá, Mylena fez sua estreia na ficção e foi finalista do Prêmio Mozart de Literatura.

Já na seleção de Melhores Livros de Ficção de 2025 d'O Odisseu ela alcançou o primeiro lugar com o livro. Vale destacar que a obra será, em breve, traduzida para o espanhol.

A lista com os finalistas da edição deste ano do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica pode ser acessada neste link.

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