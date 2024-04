Escritora Roseana Murray faz primeira publicação após ser atacada por pitbulls: "Estou bem"

A- A+

A escritora e poeta Roseana Murray fez, na manhã desta sexta-feira, 12, sua primeira publicação nas redes sociais após sofrer um ataque de três cães da raça pitbull. Ela perdeu o braço direito no ataque, que aconteceu em Saquarema, região dos lagos do Rio de Janeiro, em 5 de abril.



A autora de 73 anos, nome reconhecido da literatura infantil brasileira, compartilhou uma imagem de parte da equipe médica que a atende no Hospital Estadual Albert Torres (HEAT) e agradeceu. "Elas fazem um trabalho de aranhas douradas sobre minha pele. Estou bem", escreveu.



Roseana foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros por volta das 6h13 da manhã da última sexta, 5, e encaminhada, de helicóptero, ao HEAT, em São Gonçalo, onde passou por cirurgias. Na segunda-feira, 8, a escritora já respirava sem a ajuda de aparelhos e fazia fisioterapia.



Nesta sexta, o hospital informou que ela segue internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI). "A paciente está lúcida, conversando e se alimentando normalmente e mantém quadro estável, com boa evolução, embora ainda não haja previsão de alta", diz a nota.



Três pessoas, que cuidavam dos cachorros, foram presas em flagrante por maus-tratos a animais no mesmo dia da ocorrência. Contudo, Kayky Dantas, Ana Beatriz Dantas e Davidson dos Santos receberam alvará de soltura na quarta-feira, 10, segundo a Justiça do Rio de Janeiro. Eles perderam a tutela dos animais.



Amiga divulgou áudio de Roseana

A também escritora Penélope Martins, parceria literária de Roseana, vem divulgando atualizações sobre o estado de saúde da amiga no Instagram. Na noite desta quinta-feira, 11, ela compartilhou um áudio que recebeu da própria Roseana.



"Penélope, querida, eu estou muito, muito melhor. Você nem imagina o que foi isso", diz a escritora. "Estou aqui, faltando um braço, mas vamos recomeçar tudo de novo". Ela também revela que recebeu uma visita da equipe do programa Fantástico, da TV Globo, e que está "se preparando para aprender a ser canhota".

