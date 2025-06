A- A+

LITERATURA Escritores de Pernambuco marcam presença na Bienal do Livro do Rio de Janeiro Evento literário ocorre desta sexta-feira (13) até o dia 22 de junho, reunindo autores de todo o Brasil

A Bienal do Livro do Rio de Janeiro, iniciada nesta sexta-feira (13), reúne escritores, editores, livreiros e leitores de todo o Brasil. Escritores de Pernambuco também marcam presença no evento, que ocorre no Riocentro, na Zona Oeste do Rio, até 22 de junho.



Indicada ao Prêmio Jabuti no ano passado, Fernanda Castro participa do bate-papo “Romantasia: Romances que desafiam mundos”, na próxima quarta-feira (18), ao lado de Giu Domingues, Ariani Castelo, Bianca Jung e com a mediação de Iris Teles.

A autora de “O Fantasma de Cora” e “Mariposa Vermelha” estará também no estande da Skeelo, no dia 20, às 14h, para uma conversa sobre o tema “Raízes Fantásticas”. Ela poderá ser encontrada ainda no estande da Cia das Letras, entre os dias 19 e 22 de junho, sempre pela parte da tarde.

Lucas Santana lançou recentemente o livro “O silêncio do mangue” e integrará um bate-papo sobre “Narrativas góticas e sobrenaturais”, na segunda-feira (16), às 14h, no estande da Skeelo. No dia anterior, estará também no espaço da Taverna do Rei, recebendo seus leitores e distribuindo autógrafos.

No dia 20, às 14h, Mirela Paes vai medir o bate-papo com o tema “O autor 360: Da escrita à venda”, no espaço do Amazon Kindle. Ela é autora da série de livros “Amores em Pernambuco”, que contempla os títulos “Golden”, “Sempre amei você” e “Finalmente em seus braços”.

Maria Lair Sabóia cumpre agenda no espaço “Escreva, garota!”, de 18 a 20 de junho. Doutora em Ciências, pesquisadora na área de neurodivergência, mãe e escritora, ela desenvolve livros para o público infantil e apresentará na Bienal do Rio o seu "O mundo de Tito".

Maria Anna Martins marcará presença todos os dias do evento, às 11h e às 15h, em frente ao estande da Amazon Kindle, para encontrar suas leitoras e criadores de conteúdo. A pernambucana é autora de um romance, três livros de contos autorais e um livro infantil.

Adri Luna, autora de romances, ganha uma sessão de autógrafos oficial neste sábado (14), a partir das 14h, no estande da editora Ler Editorial. Ela também estará presente nos dias 13, 14 e 15 para receber suas leitoras, autografar livros e distribuir brindes.

