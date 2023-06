A- A+

inteligência artificial Escultura criada por IA e inspirada em artistas como Michelangelo e Rodin é exposta na Suécia; fotos Batizada de "A Estátua Impossível", a obra é a primeira do mundo feita por inteligência artificial

Um museu sueco exibiu uma escultura inspirada nas obras de cinco mestres - incluindo Michelangelo, Rodin e Takamura - e criada exclusivamente graças à inteligência artificial (IA). Apelidada de estátua impossível, "é uma obra criada por cinco mestres diferentes que nunca poderiam ter colaborado na vida real", disse à AFP Paulina Lunde, porta-voz da Sandvik, a empresa que projetou a obra graças a três diferentes programas de IA.

Feita de aço inox, ela tem 150 centímetros de altura e pesa 500 quilos. Está exposta no Museu de Tecnologia de Estocolmo e representa uma mulher, cuja metade do corpo abaixo do busto é coberta por uma espécie de túnica e carrega um globo feito de bronze na mão esquerda.

A ideia era criar uma mistura entre os estilos de cinco escultores que marcaram suas épocas: Michelangelo (Itália, 1475-1564), Auguste Rodin (França, 1840-1917), Kathe Kollwitz (Alemanha, 1867-1945), Kotaro Takamura (Japão, 1883-1956) e Augusta (Estados Unidos, 1892-1962).

"Algo em sua aparência faz você sentir que não foi criado por um ser humano" diz Julia Olderius, diretora de inovação do museu.

O espectador pode perceber a musculatura inspirada em Michelangelo, enquanto a mão lembra as criadas por Takamura.

Para conseguir isso, os engenheiros da Sandvik alimentaram o programa com abundantes imagens de esculturas criadas por esses artistas. A inteligência artificial propôs então várias imagens 2D que, segundo ela, refletiam a marca de cada um desses escultores.

"Essas imagens 2D foram incorporadas por nossos engenheiros em um modelo 3D e, a partir daí, nos concentramos na fabricação" destaca Lunde.

Mas é arte, ou melhor, um feito técnico? Olderius acredita que seja arte e considera que essa valorização deve ser feita pelo público.

Sobre a questão mais geral da irrupção da IA nesse campo, ele mostra o mesmo otimismo.

"Não é preciso ter medo do que a IA faz com criatividade, conceito, arte e design" avalia. "Você só precisa se adaptar a um novo futuro onde a tecnologia ocupa um lugar pleno na criação e no design" acrescenta.

