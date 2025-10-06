Esgotado na Globo, "The Voice Brasil" retorna no SBT e no Disney+

A- A+

O mercado audiovisual aquecido tem sido responsável por movimentações intensas nos bastidores. Porém, não são apenas os talentos que estão migrando de plataforma ou emissora. Os formatos também se tornaram peças-chave na disputa por audiência e relevância. Lançado e popularizado na Globo, o “The Voice Brasil” vai em busca do impacto de outrora, agora, no SBT e no Disney+, a partir de 6 de outubro.

“É uma alegria ver de volta um programa que ajudamos a consolidar. Ter o Disney+ e o SBT apostando no projeto com a gente, ambas sendo palco de uma parceria inédita de exibição, que mostra um olhar extremamente atual com seu público, é algo muito bacana. O ‘The Voice Brasil’ é isso: um reality show que agrega e que tem um espaço garantido no coração de quem ama esse formato. Estamos voltando para ser um momento de leveza, de muita música, alegria e emoção, com vozes para encantar o Brasil”, explica Boninho, que volta ao projeto, agora como “showrunner”, além de assinar a co-produção junto com a Formata Produções Conteúdo.



Apesar da casa nova, algumas coisas seguem iguais. Além de Boninho, o reality show também conta com o retorno de Tiago Leifert no posto de apresentador. Ele foi responsável por comandar a disputa musical na Globo entre os anos de 2012 e 2021. “Quando eu entrar naquele palco vai ser muito difícil segurar minha emoção. Vivi momentos incríveis por 10 temporadas e não vejo a hora de voltar, ouvir música boa na voz de grandes talentos e aprender com cinco artistas que admiro”, afirma Tiago.



O time de jurados, no entanto, volta reformulado. Mumuzinho, a dupla sertaneja Matheus & Kauan, Duda Beat e Péricles serão os técnicos desta edição. Dentre os músicos, Mumuzinho é o único que já ocupou as famosas cadeiras do talent show. Com passagem em outras edições do programa: “The Voice Kids”, “The Voice +” e “The Voice Brasil”, o cantor promete trazer toda sua experiência no samba e na música popular brasileira para orientar e inspirar os competidores. “É uma honra fazer parte do ‘The Voice Brasil’. Sempre acompanhei o programa de perto e me encanta poder usar minha história e experiência para ajudar novos talentos a brilharem, agora nessas novas casas. Quero que meu time sinta confiança para arriscar e se jogar no palco”, ressalta Mumuzinho.



Com exibição no Disney+, o “The Voice” irá além da tevê aberta. Após a exibição semanal de cada programa no SBT, o espectador terá um conteúdo especial com cerca de 20 minutos exclusivos no Disney+. Os programas ficarão na íntegra na plataforma para que o público possa ver e rever quando quiserem. “Estamos entusiasmados em unir forças com o SBT e, claro, com a visão inovadora do Boninho para exibir o ‘The Voice Brasil’ também no Disney+. Esta parceria representa uma sinergia perfeita de talentos e alcance, permitindo-nos entregar um conteúdo de alta qualidade que ressoa com o público brasileiro, alinhado aos valores de excelência e entretenimento que a Disney sempre buscou”, aponta Renato D’Angelo, Country Manager da Disney Brasil.

