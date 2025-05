Esmir Filho fala sobre recriar ''vídeo icônico'' dos Secos & Molhados em cena de ''Homem com H''

A- A+

Em exibição nos cinemas brasileiros, "Homem com H" já vendeu mais de 180 mil ingressos no País. O filme traz Jesuíta Barbosa na pele de Ney Matogrosso e conta com direção e roteiro de Esmir Filho. Em participação no quadro Jogo de cena, do GLOBO, o cineasta revelou ainda que fez uma participação em cena no longa.

Ao descrever a cena de uma apresentação televisiva dos Secos & Molhados cantando "Sangue latino", Esmir revelou que foi ele quem emprestou a voz ao diretor de TV que insiste que Ney não deveria olhar para as câmeras durante a performance.

— Essa cena foi muito especial porque tivemos todo um desenho de como recriar esse vídeo, que está no YouTube e é icônico, dos Secos & Molhados com o Ney Matogrosso cantando "Sangue latino". Eu lembro que eu estava no set com uma tela mostrando o clipe. E eu dirigi o Jesuíta para lembrando quando era que ele deveria olhar para a direita, quando era para olhar para a esquerda, quando era para olhar para lente. E aí cortava comigo mesmo falando: "parou" — conta Esmir.

Na cena, Ney desfia o diretor e segue olhando diretamente para a lente da câmera.

— Eu mesmo faço a voz do diretor. Eu entro no filme como a voz do diretor neste momento que aconteceu. Foi uma espécie de brincadeira metalinguística — destaca.



Confira trailer:

