"Esnobados" do Grammy: Taylor Swift, Billie Eilish e outros artistas passaram em branco

O Grammy 2025 teve seus destaques — Beyoncé e Kendrick Lamar foram alguns deles. A cantora levou, pela primeira vez, o cobiçado prêmio de álbum do ano, por seu "Cowboy Carter", que também ganhou em melhor álbum country.

O rapper, por sua vez, saiu da Crypto.com Arena, em Los Angeles, na noite deste domingo (2), com quatro estatuetas: música do ano, gravação do ano, melhor clipe melhor música de rap e melhor performance de rap, tudo com a faixa "Not like us".

Mas, como de costume, o Grammy também teve seus "esnobados". Artistas de peso que, embora tenham sido muito indicados, saíram de mãos vazias da premiação.

Quem foram os "esnobados" do Grammy 2025?

A julgar pelo número de indicações que não se reverteram em prêmios, duas cantoras podem ser consideradas as grandes "esnobadas" do Grammy 2025: Taylor Swift e Billie Eilish.

Se em 2024 Taylor bateu recorde ao se tornar a única artista a vencer quatro vezes a categoria Álbum do Ano (ela venceu no ano passado com "Midnights", que também faturou melhor álbum vocal de pop), este ano ela não teve a mesma sorte. Indicada nas categorias álbum do ano, melhor álbum vocal de pop, canção do ano, gravação do ano, melhor vídeo musical e melhor performance pop duo ou grupo, a cantora de 35 não venceu nenhum dos prêmios.

Ainda assim, Taylor Swift deixou sua marca na cerimônia. Foi ela quem entregou o prêmio de melhor álbum country ("Cowboy Carter") para Beyoncé, arrancando elogios na web com seu look — um vestido vermelho arrasa-quarteirão.

Billie Eilish também voltou pra casa sem nenhum troféu. Assim como Taylor, ela concorria nas principais categorias, incluindo álbum do ano e melhor álbum vocal (com "Hit me hard and soft"), música do ano, melhor performance pop solo e gravação do ano (com "Birds of a feather"), e melhor performance pop em duo ou grupo (por "Guess", com Charlie xcx). Não levou nenhuma.

Cotado para levar o prêmio de melhor álbum de jazz alternativo, André 3000 foi outro que não correspondeu as expectativas de sua torcida. Nesta categoria, o troféu ficou com “No More Water: The Gospel of James Baldwin“, de Meshell Ndegeocello. A banda Metallica também pode entrar nessa lista — muitos davam como certo que eles levariam melhor performance de metal com “Screaming Suicide", mas o prêmio foi para Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne por “Mea Culpa (Ah! Ca ira!)".

