A- A+

Cultura Espaço Afetivo Homem da Meia-Noite inaugura neste sábado (25) no Shopping Patteo Olinda Pelo terceiro ano consecutivo, Calunga terá um ponto de encontros e compartilhamento de memórias no centro de compras

O Espaço Afetivo Homem da Meia-Noite, uma loja inteira dedicada ao Gigante mais amado do Brasil, será inaugurado no próximo sábado (25), no Shopping Patteo Olinda, às 14h. O evento de abertura do espaço, que funciona no piso L2 do centro de compras, contará com orquestra de frevo e passistas recepcionando os clientes.

Pensado para ser um ponto de encontros e compartilhamento de memórias dos amantes do Calunga, no Espaço Afetivo Homem da Meia-Noite os visitantes poderão conhecer e vivenciar a cultura do Gigante e ter acesso a produtos que valorizam, difundem e fortalecem a sua história.

“No Espaço Afetivo, abrimos espaço para que artistas locais e pequenos empreendedores exponham seus trabalhos, então os clientes poderão encontrar na loja diversos itens temáticos, além das peças da Grife do Calunga, com as estampas especiais criadas para o Carnaval de 2024”, explica Luiz Adolpho, presidente do Homem da Meia-Noite.

Como o tema “Terra Indígena”, no próximo ano o Calunga vai sair nas ruas do Sítio Histórico de Olinda reverenciando os povos originários em seu desfile, vivenciando os valores de preservação, de coletividade e de respeito à ancestralidade. Seguindo a identidade da temática escolhida para 2024, a camisa oficial do Homem da Meia-Noite foi criada pelo artista plástico Antônio Mendes.

Além da loja colaborativa e da Grife do Calunga, o Espaço Afetivo também vai receber a Galeria de Arte dos 90 Anos do Homem da Meia-Noite. A exposição contará com obras de oito artistas pernambucanos em homenagem ao Gigante. O dinheiro arrecadado será destinado à Escolinha de Arte do Recife. Com setenta anos de história, a instituição é uma das pioneiras no Brasil no estímulo às artes, principalmente com as crianças.

Nos finais de semana, a Escolinha de Arte do Recife estará presente no Espaço Afetivo promovendo atividades artísticas e educativas para o público infantil, como aulas de frevo, de pintura, massinha, modelagem de esculturas, entre outras. “Também vamos estar acolhendo algumas ações do IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, com os alunos de Artes Visuais, com exposição dos seus produtos e, também, realização de rodas de diálogo e oficinas”, completa Luiz Adolpho.

As tradicionais visitas do Calunguinha e sessão de fotos com o Homem da Meia-Noite não poderiam ficar de fora da agenda do Espaço Afetivo. No dia 20 de janeiro, o mascote infantil do Homem da Meia Noite aporta no Shopping Patteo Olinda para a divulgação da sua prévia carnavalesca “Calunguinha na Folia”. E no dia 21 de janeiro, o Homem da Meia-Noite estará no centro de compras, para uma sessão de fotos com os foliões.

O cronograma completo de atividades do Espaço Afetivo, com datas e horários, poderá ser conferido no Instagram oficial do Homem da Meia-Noite (@homemdameianoiteoficial) e no da Grife do Calunga (@grifedocalunga). O horário de funcionamento da loja é de segunda a sábado, das 11h às 20h, e nos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Veja também

Artes Visuais Vicente Silva ganha exposição de quadros e esculturas na Galeria 180arts