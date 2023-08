A- A+

Literatura Espaço do Livro Camará retorna com programação literária nesta terça-feira (15); confira programação O destaque da noite será a presença do poeta camaragibense Jean Lima, que irá compartilhar suas poesias autorais em uma apresentação exclusiva para o público

O Espaço do Livro Camará, localizado no Camará Shopping, em Camaragibe, reabre suas portas com uma emocionante programação literária, nesta terça-feira (15), a partir das 19h. O destaque da noite será a presença do poeta camaragibense Jean Lima, que irá compartilhar suas poesias autorais em uma apresentação exclusiva para o público.

O evento promete ser uma combinação única de literatura e música, com a participação, não apenas de Jean, mas do músico Paulinho Folha, conhecido por sua voz envolvente e melodias cativantes. A noite também contará com a presença especial de Tony Lima, que promete uma apresentação musical igualmente cativante.

Vale ressaltar que o projeto Terça da Poesia é uma organização da TL Eventos e Publicidades e do Espaço do Livro Camará. O objetivo é incentivar a literatura e a poesia na cidade de Camaragibe a partir da realização de saraus poéticos, leituras, debates e lançamentos de livros de autores locais, entre outras atividades. A iniciativa tem apoio do Camará Shopping e da Associação Pelo Cordel em Pernambuco (Acordel).

Veja também

Streaming HBO Max anuncia minissérie com direção geral do pernambucano Marcelo Gomes; conheça o projeto