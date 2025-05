A- A+

TEATRO Espaço O Poste apresenta o espetáculo "Àwọn Irúgbin", a partir desta sexta-feira (9) Peça teatral é fruto de residência realizada com crianças e jovens da periferia da Região Metropolitana do Recife

O espetáculo “Àwọn Irúgbin” dá início à programação de 2025 do projeto Ocupação Espaço O Poste. A temporada conta com oito apresentações, de 8 a 31 de maio, sempre às 19h das sextas-feiras e sábados, no Espaço O Poste.

A peça é fruto da residência "O Postinho”, realizada durantes dois anos, com crianças e jovens da periferia da Região Metropolitana do Recife. Os participantes receberam preparação para a atividade de atuação, voz, corpo, danças afrodiásporicas, história do teatro negro, dramaturgia a partir das escrevivências, formulação de projetos culturais, economia criativa e letramento étnico-racial.

Entram em cena os atores Cecília Chá, Larissa Lira, Sthe Vieira e Thallis Ítalo. A direção geral do espetáculo é do pernambucano Samuel Santos. Várias narrativas constituem o espetáculo.

“Àwọn Irúgbin” acompanha a história de uma jovem negra que encontra uma Iriti (esperança), e vai em busca de ser ouvida em um mundo que a silencia, descobrindo as referências ancestrais que a fazem falar e não ser mais silenciada.

A peça mostra ainda uma garota indígena em busca do seu lugar no mundo, vivendo numa sociedade que apaga sua existência. Outra jovem traz histórias atravessadas pelas energias das mulheres da própria família. Para concluir, surge uma jovem na procura de compreender a cor de sua própria pele e a ancestralidade que carrega, chegando a resposta ao encontrar o caminho das águas.

Serviço:

Ocupação Espaço O Poste - espetáculo teatral “Àwọn Irúgbin”

Quando: de 9 e a 31 de maio; sempre às sextas-feiras e aos sábados, às 19h

Onde: Espaço O Poste (Rua do Riachuelo, 641, bairro da Boa Vista - Recife)

Ingressos por R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada), à venda no Sympla

Informações: @oposteoficial

