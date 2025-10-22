Espaço O Poste recebe espetáculos da Bahia, de Pernambuco e do Rio de Janeiro em outubro
Apresentações integram a Ocupação Espaço O Poste
O Espaço O Poste recebe, neste final de semana, peças teatrais da Bahia, do interior de Pernambuco e do Rio de Janeiro. As apresentações integram a Ocupação Espaço O Poste, projeto com incentivo do programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023 - Espaços Artísticos.
Na sexta-feira (24), às 19h, será encenado o espetáculo cênico-biográfico “Barro Mulher - Um Mergulho na Lama da Criação”, com a atriz baiana Fabíola Nansurê. Com texto e direção da própria artista, a montagem apresenta a trajetória de uma mulher negra que se refaz, renasce e se fortalece a partir da memória e da relação com a sua yalorixá.
Com entrada gratuita, o público infantil pode conferir a contação de história “Luanda Ruanda: Histórias Africanas” neste sábado (25), às 16h. A pernambucana Stephany Metódio alterna histórias da tradição oral com músicas e costumes de diferentes povos africanos, na companhia dos músicos Alexandre Revoredo (voz, violão e efeitos) e Nino Alves (percussão e efeitos).
Concluindo a programação de outubro da Ocupação Espaço O Poste, o bailarino Urubatan Miranda apresenta o solo “Negaça”, no dia 31 de outubro, às 19h. A construção cênica se baseia em pesquisas sobre a Tenda Espírita Pai Jacob, terreiro de Umbanda localizado em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.
Confira a programação no Espaço O Poste:
Sexta-feira (24), às 19h
“Barro Mulher – Um Mergulho na Lama da Criação” (BA), com Fabíola Nansurê
Ingressos promocionais (dois por R$ 10)
Sábado (25), às 16h
“Contação de História – Luanda Ruanda: Histórias Africanas” (PE), com Stephany Metódio Entrada gratuita
Sexta-feira (31), às 19h
“Negaça” (RJ), com Urubatan Miranda
Ingressos promocionais (dois por R$ 10)
*Com informações da assessoria de imprensa.