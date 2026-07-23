Artista moçambicano apresenta espetáculo teatral solo no Espaço O Poste
Klemente Tsamba encena a peça "Karingana e a Batucada de Contos" neste sábado (25)
O Espaço O Poste, localizado no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife, recebe o artista moçambicano Klemente Tsamba. Neste sábado (25), às 17h, ele encena no local o espetáculo solo “Karingana e a Batucada de Contos”, com entrada gratuita.
Criada em 2022, a peça teatral tem como inspiração os contos de Moçambique. Reunindo histórias, ritmos e jogos, a montagem reforça a existência da tradição oral africana, levando o público a partilhar memórias e imaginação em uma grande roda.
Além da apresentação do espetáculo, Klemente Tsamba traz ao Recife a oficina “Corpos Sonoros”, também no Espaço O Poste, na sexta-feira (24). Com inscrições já finalizadas, a atividade é desenvolvida com perguntas e respostas sobre cultura africana.
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Esse é o terceiro ano consecutivo que o artista moçambicano vem a Pernambuco, convidado pelo grupo O Poste Soluções Luminosas. Desta vez, sua passagem pelo estado integra o projeto “Luz negra: o negro em estado de representação”, realizado com fomento da Fundação Nacional de Artes (Funarte).
SERVIÇO
Espetáculo “Karingana e a Batucada de Contos”
Quando: neste sábado (25), às 17h
Onde: Espaço O Poste - Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista, Recife
Entrada gratuita
Informações: @oposteoficial