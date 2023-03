A- A+

STREAMING Especial da Netflix ao vivo com Chris rock irá ao ar uma semana antes do Oscar; entenda Expectativa é de que humorista comente, pela primeira vez fora de um show, tapa sofrido por Will Smith em cerimônia do ano passado

O especial ao vivo do humorista Chris Rock na Netflix irá ao ar apenas uma semana antes do Oscar, aumentando as expectativas de que ele abordará o momento em que levou um tapa de Will Smith durante a premiação de Hollywood no ano passado.

Na noite deste sábado, “Chris Rock: Selective Outrage” se tornará o primeiro evento exibido em tempo real na Netflix, acompanhado de entretenimento pré e pós-show com celebridades que vão de Jerry Seinfeld e Amy Schumer a Paul McCartney e Kareem Abdul-Jabbar. A Netflix não comentou sobre o material do show principal de Rock, mas o comediante passou grande parte do ano passado em turnê com seu stand-up ao redor do mundo, com um roteiro que incluía piadas sobre o que ficou conhecido como "The Slap" (o tapa, em tradução livre).

Em março do ano passado, Smith subiu ao palco do Oscar e deu um tapa no rosto de Rock em resposta a uma piada que o comediante fez sobre o cabelo curto de sua esposa Jada Pinkett Smith, que tem alopecia. Rock foi questionado pela polícia de Los Angeles na época se ele queria fazer uma denúncia contra Smith, mas ele recusou e não abordou publicamente o incidente fora de seus shows de stand-up desde então.

“O dia 4 de março será uma noite hilária, com um cenário incrível de Chris Rock – um dos maiores stand-ups de todos os tempos – e contribuições de uma lista incrível de convidados especiais”, disse o vice-presidente de comédia da Netflix, Robbie Praw. “Nosso objetivo é oferecer a melhor comédia stand-up para nossos membros, e este evento de transmissão ao vivo reforça ainda mais todas as maneiras pelas quais continuamos investindo no gênero”.

A Netflix, a principal plataforma de streaming do mundo, atraiu milhões de telespectadores para longe da televisão aberta tradicional, mas perdeu assinantes pela primeira vez no ano passado. A empresa, que desde então voltou a crescer, vem experimentando vários novos modelos, incluindo conteúdo ao vivo.

A empresa de streaming já realiza um festival de comédia ao vivo em mais de 35 locais em Los Angeles, embora esses shows ainda não estejam disponíveis em tempo real em sua plataforma. A partir do ano que vem, a Netflix transmitirá os prêmios do Screen Actors Guild - uma importante premiação pré-Oscar de Hollywood - ao vivo em sua plataforma.

De acordo com vários relatórios, a empresa também está pensando em oferecer esportes ao vivo em sua plataforma. Rivais como Disney+ e Amazon Prime Video já oferecem eventos ao vivo, incluindo eventos esportivos e musicais.

O show de comédia de sábado será o segundo de Rock para a Netflix, depois do pré-gravado de 2018 "Chris Rock: Tamborine". A 95ª edição do Oscar acontece este ano em 12 de março.

