Especial de ''A Praça é Nossa'' celebra os 70 anos de Carlos Alberto Nóbrega

O episódio da quinta-feira, 9, de ''A Praça é Nossa'', homenageou os 70 anos de carreira de Carlos Alberto de Nóbrega. O humorista começou sua trajetória escrevendo programas de humor para a rádio de seu pai.

O humorista relembra sua trajetória no SBT com muito orgulho. "Fazer 70 anos de carreira aos 88 anos de idade é um presente de Deus", disse, emocionado, em comunicado enviado ao Estadão.

Nóbrega ainda falou sobre três personalidades importantes e que marcaram a sua trajetória no humor. "Golias, meu grande amigo, o irmão que eu não tive. Viajamos juntos pelo Brasil inteiro, capotamos no Rio de Janeiro, parou um motor de avião no Amazonas, fizemos muitas brincadeiras e ele é inesquecível [...] Ele foi o maior comediante que eu vi na minha vida", disse sobre Ronald Golias.

O humorista também citou Silvio Santos, dono do SBT, emissora onde trabalha. "Quando nós assinamos o contrato, você mudou a minha vida. Você me tornou outra pessoa dentro da televisão", agradeceu.

A última homenagem da nota é ao seu pai, Manoel de Nóbrega. "O último, só poderia ser o homem que criou a 'Praça da Alegria', que me ensinou a viver, vencer, perder e foi a pessoa que acreditou em mim. Que, aos 17 anos, eu e o Boni começamos a trabalhar no programa do meu pai escrevendo".

Ainda nesta quinta, a atração exibe quadros como Cabrito Tevez, Mhel Marrer, O Borracheiro e muitos outros que farão 'Cazalbé' soltar sua icônica gargalhada diretamente do banco mais famoso do Brasil.

