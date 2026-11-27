A- A+

Roberto Carlos Especial de Roberto Carlos 2026: veja repertório, convidados e o que rolou na gravação Artista canta com Iza, Daniel e Alexandre Pires, homenageia Erasmo Carlos e reserva surpresa com Maria Bethânia; show vai ao ar em 23 de dezembro

Do reggae de Iza ao sertanejo de Daniel, passando por uma homenagem a Erasmo Carlos e um encontro musical com Maria Bethânia, o especial de fim de ano de Roberto Carlos terá, em 2026, participações de diferentes gerações da música brasileira.

Aos 85 anos, o artista de apelido Rei gravou a 52ª edição do tradicional programa da TV Globo na noite da última quinta-feira (26), na Farmasi Arena, na Barra Olímpica, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Intitulado "Saber viver", o especial será exibido no dia 23 de dezembro.

Com imagens de diferentes momentos da trajetória do cantor projetadas nos telões, a apresentação começou com um pot-pourri de sucessos executado pela banda, em versão instrumental. Na sequência, Roberto Carlos surgiu no palco e preencheu o ambiente com "Emoções".

O artista estava leve e solto: bem-humorado, fez piada com a própria idade — são 85 anos de vida — e chegou a ensaiar passos de dança durante um solo dos músicos.

"Que prazer rever vocês. Mais uma vez aqui, perto do Natal, no Rio de Janeiro. Prazer rever porque são muitos anos fazendo show. Faço show desde que nasci. E isso eu sei que faz muito tempo", brincou o cantor, aos risos.

Roberto Carlos canta reggae com Iza

Pela primeira vez no palco ao lado de Roberto Carlos, Iza levou um pouco de seu próprio repertório ao especial. O Rei fez backing vocal em "Brisa", um dos sucessos da cantora, acompanhando-a nos versos da música de inspiração reggae.

Os dois também interpretaram "Falando sério", composição de Maurício Duboc e Carlos Colla lançada por Roberto em 1977.

A cantora, que celebra dez anos de carreira em 2026, procurou pela mãe, Isabel, na plateia para compartilhar a realização do sonho. O namorado da artista, o ator João Vitor Silva, também acompanhou a apresentação.

"Este ano completo dez anos de carreira e subir ao palco com Roberto Carlos pela primeira vez é um sonho realizado.

Ele é um artista que faz parte do nosso imaginário, então poder viver esse momento e receber esse reconhecimento é muito especial. Ter meu nome na história desse especial é um verdadeiro presente", disse Iza, após a apresentação.

Homenagem a Erasmo Carlos

Quatro anos após a morte de Erasmo Carlos, em novembro de 2022, Roberto voltou a homenagear o amigo e parceiro de tantas composições.

Desta vez, escolheu "Gatinha manhosa", clássico da Jovem Guarda eternizado na voz do Tremendão.

"Gostava mesmo de cantar essa com ele. Saudade do meu irmãozão", disse Roberto, emocionado.

Daniel faz convite ao Rei

De volta ao especial de Roberto Carlos, o cantor Daniel dividiu os vocais de "Tocando em frente", composição de Almir Sater e Renato Teixeira. Durante a interpretação, o Rei chegou a inverter a ordem dos versos da canção, mas logo corrigiu o deslize.

Daniel, que comanda o programa "Viver sertanejo", na Globo, aproveitou a ocasião para convidar Roberto a conhecer sua fazenda.

"Quero receber você lá na minha fazenda. A porteira vai ficar sempre escancarada", sugeriu o sertanejo. "Qualquer hora eu apareço lá. Vou sem avisar", respondeu Roberto, aos risos.

Alexandre Pires e Maria Bethânia completam lista de convidados

Alexandre Pires também subiu ao palco da Farmasi Arena para interpretar duas músicas ao lado de Roberto Carlos: "Boteco terapia" e "Todos estão surdos".

O especial terá ainda a participação de Maria Bethânia. A cantora, no entanto, não esteve presente na apresentação desta quinta-feira.

Ela e Roberto Carlos gravaram juntos um clipe no dia 20 de novembro, que será incorporado ao programa. A música escolhida para o dueto ainda é mantida em sigilo.

Luma de Oliveira faz rara aparição na plateia

Entre os famosos que acompanharam a gravação estava Luma de Oliveira, que tem feito poucas aparições públicas nos últimos anos. A ex-modelo assistiu ao show na primeira fileira, acompanhada do filho Olin Batista, fruto de seu antigo casamento com o empresário Eike Batista.

Viviane Araújo, Neguinho da Beija-Flor, Milton Cunha, Vanessa Giácomo, Amaury Lorenzo, Samuel de Assis e Tatiana Tiburcio também prestigiaram o Rei.

Quando vai ao ar o especial de Roberto Carlos 2026?

O especial de fim de ano de Roberto Carlos será exibido pela TV Globo em 23 de dezembro, uma quarta-feira. A edição de 2026 dá continuidade à tradição televisiva inaugurada pelo cantor em 1974.

Especial de Roberto Carlos 2026: veja a lista de músicas

Com clássicos de diferentes fases da carreira de Roberto Carlos e sucessos do repertório dos convidados, o show gravado na Farmasi Arena contou com 16 músicas. Confira o repertório, na ordem da apresentação:

"Emoções";

"Amor perfeito";

"Esse cara sou eu";

"Brisa" (com Iza);

"Falando sério" (com Iza);

"Amigo";

"Gatinha manhosa";

"Tocando em frente" (com Daniel);

"Luz divina" (com Daniel);

"Nossa Senhora";

"Bicho solto";

"Detalhes";

"Boteco terapia" (com Alexandre Pires);

"Todos estão surdos" (com Alexandre Pires);

"Jesus Cristo";

"Eu ofereço flores".

Veja também