Especial de TV celebra os 80 anos de Reginaldo Rossi. Veja onde assistir

A- A+

Se estivesse vivo, Reginaldo Rossi teria completado 80 anos no último dia 14 de fevereiro. Por conta da sua grandiosidade artística, a data não passará em branco, neste sábado (4), através de um especial que será exibido pela TV Globo em Pernambuco, por volta das 14h10.

O filme “Reginaldo Rossi – Encantos Mil” conta a história do cantor e relembra os melhores momentos da sua carreira. Tudo isso através de uma história narrada, mostrando como ele é lido e relido por artistas de gerações mais jovens que a dele, inclusive por muitos que nunca chegaram a vê-lo.

Para um dos covers do eterno rei “nossos netos e os netos deles ainda ouvirão Reginaldo, um cara além de qualquer padrão, que divertiu e diverte qualquer pessoa, ela goste ou não do brega”. A lista de participação inclui nomes importantes, como Lenine, Silvério Pessoa, Johnny Hooker, Veio Mangaba e outros.

Trajetória de sucessos

Por mais de quatro décadas, Rossi mobilizou públicos de todas as classes e idades, por todo o Brasil, em torno do seu brega romântico. Quem escuta suas letras até hoje, nem imagina que ele chegou a dar aulas de matemática e física. Só em 1964 iniciou a carreira cantando em bares e clubes da Capital pernambucana, imitando um dos seus grandes ídolos: Roberto Carlos. Naquela época, comandava o grupo The Silver Jets, considerado um dos primeiros conjuntos de rock do Nordeste. A carreira solo começou em 1965, entoando sucessos como "Garçom" (1987). Faleceu em dezembro de 2013.

SERVIÇO

“Reginaldo Rossi – Encantos Mil”

Quando: sábado (4), por volta das 14h10

Exibição: TV Globo Pernambuco

Veja também

funarte Nova presidenta da Funarte promete reconstruir políticas culturais