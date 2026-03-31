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PRÊMIO

Pernambucana ganha destaque no "Especial LED Globo" por projeto de sustentabilidade

Programa apresenta as iniciativas vencedoras do Prêmio LED Globo 2026

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Beatriz Vitória da Silva representa projeto vencedor do Prêmio LED 2026Beatriz Vitória da Silva representa projeto vencedor do Prêmio LED 2026 - Foto: Daniela Toviansky/Globo

Uma pernambucana é um dos destaques do “Especial LED Globo”, programa que vai ao ar nesta quarta-feira (1º), logo após o “BBB 26”, na TV Globo. Comandada por Eliana, a atração apresenta os seis vencedores do Prêmio LED Globo 2026. 

Beatriz Vitória da Silva foi premiada na categoria Estudantes. Ela representa o projeto FiltroPinha, uma solução inovadora para o problema da manipueira, resíduo altamente tóxico oriundo da mandioca na produção de farinha.

A iniciativa nasceu na Escola Técnica Estadual (ETE) Professor Paulo Freire e foi implementada no Quilombo do Caroá, em Carnaíba, no Sertão de Pernambuco. Estimulados por um professor, os estudantes desenvolveram um protótipo que visa reduzir o descarte incorreto da manipueira e minimizar a poluição tóxica do solo causada por ela. 
 

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A solução consiste em um filtro ecológico produzido a partir da casca da pinha, que absorve a carga poluente da manipueira e permite o reaproveitamento mais seguro da água no processo produtivo. Os resíduos do filtro ainda podem ser reaproveitados como fertilizante de liberação lenta, fechando o ciclo de aproveitamento ambiental.

Os seis vencedores do Prêmio LED foram selecionados entre mais de 2.300 projetos inscritos. Eles dividem o prêmio total de R$ 1,2 milhão.

*Com informações da assessoria de imprensa.

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