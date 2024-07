A- A+

famosos Especialista em condomínios do ''SPTV'' faz tatuagem que cobre as costas; veja vídeo O desenho é um mago, em um estilo gótico e a figura foi escolhida pelo advogado para lhe trazer proteção

O advogado Marcio Rachkorsky, comentarista de assuntos relacionado a condomínios no SPTV, na TV Globo, exibiu em suas redes sociais o resultado de um grande desenho que fez nas costas. Muitos dos seus seguidores se surpreenderam com a imagem

"Eu não teria coragem". "Quem te vê no jornal falando sobre condomínios nem imagina". "É você mesmo? Choquei, mas gostei", foram alguns dos comentários.

A tatuagem de Rachkorsky foi finalizada na quinta-feira, 4, em um estúdio em São Paulo. O desenho é um mago, em um estilo gótico. A figura foi escolhida, segundo Rachkorsky, para lhe trazer proteção. "Um velho mago, sábio e sinistro, com gárgulas do castelo, para me proteger de todo mal… Esse o significado da tatuagem que conclui hoje!", escreveu o comentarista.

A tatuagem demorou três meses para ser finalizada e foi feita pela tatuadora Debora Morrigan, que elogiou a decisão de Rachkorsky e a concentração que ele demonstrou no processo, sobretudo para suportar a dor.

"Foram três meses no processo, um mix de expectativa, dor e prazer… Depois de velho [Rachkorsky tem 50 anos], era o caso de fazer isso? Sim!!!! Valeu cada minuto de dor e, de quebra, ganhei uma amiga, uma artista formidável, a melhor do planeta em arte black, que tornou tudo leve e fácil.." escreveu Rachkorsky

O advogado ainda comentou que o desenho combina com seu "estilo de vida" - ele é fã de rock'n roll e gosta de antiguidades.

Morador do centro de São Paulo, Rachkorsky também costuma postar vídeos de treinamentos que faz em estações de esporte instaladas na rua. Ao som do Led Zeppelin, ele faz barra e exibe uma excelente forma física.

Veja também

televisão Confira os resumos das novelas da semana (08/07 até 13/07)