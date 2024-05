A- A+

cultura Especialista ensina como aprender mais com Leitura Dinâmica O professor Renato Alves é o primeiro brasileiro a ser contemplado, através da homologação oficial, com o título de Melhor Memória do Brasil, reconhecido em 2006

Leia também

• Autoestima, relaxamento, empenho escolar: os seis efeitos poderosos da leitura para crianças

• Estação das Letras abre inscrições para aulas gratuitas sobre aprendizagem da leitura

• Modelo revela que omitiu ser surda por 12 anos e disfarçou com leitura labial durante esse tempo

A leitura dinâmica é um recurso de suma importância para todos que desejam estar sempre atualizados, mas que, no entanto, não possuem o privilégio de um tempo extenso para ler. O processo em si também auxilia na organização de quantidades elevadas de conteúdo, escolhendo o assunto que é mais importante e que exige um nível de atenção e perspectiva muito maior.

Esse método foi criado em 1946, pela professora Evelyn Wood, que acreditava que teria condições de elevar a rapidez da leitura e exceder a barreira de aproximadamente 1000 palavras por minuto. Portanto, a leitura dinâmica pode auxiliar na otimização do tempo. Por exemplo, um leitor regular lê cerca de 150 palavras por minuto, mas um leitor dinâmico pode ler de 600 a 800 palavras no mesmo período

Atualmente, é possível destacar o papel que Renato Alves, especialista em memorização, empenha neste universo em particular

Impacto de Renato Alves no universo da memorização

O professor Renato Alves é o primeiro brasileiro a ser contemplado, através da homologação oficial, com o título de Melhor Memória do Brasil, reconhecido em 2006. O processo de reconhecimento foi conduzido pelo Rank Brasil, o Guinness Book Nacional.

Além disso, estudou Ciências Cognitivas e Filosofia da Mente pela UNESP, tornando-se membro do Grupo Acadêmico de Estudos Cognitivos (GAEC). Renato possui 10 livros publicados nos setores de aprendizagem, concentração e também memória, alguns deles sendo: O Cérebro com Foco e Disciplina; Os 10 Hábitos da Memorização; Faça seu Cérebro Trabalhar para Você e Não Pergunte se ele Estudou, que alcançaram um milhão de leitores.

Durante o ano de 2004, Alves fundou a Memory Academy, que já capacitou mais de meio milhão de estudantes ao redor do mundo.A respeito da leitura dinâmica, Renato Alves explica o porquê ela é importante, principalmente no contexto social atual: “O mundo mudou. O cérebro precisa mudar. Pode não parecer, mas estamos lendo mais textos, livros, sites, mensagens, etc. A leitura dinâmica nunca foi tão importante quanto nestes tempos de muita informação e pouco tempo.” No âmbito da memorização, ele explica que uma das melhores formas do leitor memorizar o que estudou é aplicar, falando sobre o conteúdo que acabou de consumir. “Quando você ler um livro, e terminar aquele capítulo, você vai conversar com outras pessoas a respeito daquilo que você aprendeu ou aplicar se for algo mais técnico”.

Reforçando os pontos de Renato Alves, também é válido citar o papel de Jim Kwik, outro renomado especialista, que trabalha com memorização e leitura dinâmica, auxiliando um leque considerável de celebridades, como o ator Will Smith. “Se conhecimento é poder, aprender é uma superpotência”, definiu o expert. Dessa forma, pode-se observar que a técnica da leitura dinâmica é aplicada, também, internacionalmente, e existem casos conhecidos de sua efetividade.

Por fim, o especialista Renato Alves reforça que a aprendizagem da leitura dinâmica envolve principalmente a percepção visual, bem como o cuidado dos olhos e a concentração, ferramentas vitais para a evolução neste quesito.



Veja também

SHOW Double You: atração internancional se apresenta no Teatro RioMar, dia 13 de junho; confira