Especulado como novo James Bond, ator responde críticas por ser 23 anos mais novo que a esposa

A- A+

O ator Aaron Taylor-Johnson falou sobre a diferença de idade entre ele e a esposa, a atriz Sam Taylor-Johnson. Aaron está com 33 anos, e Sam, com 56. Quando Aaron conheceu Sam, no set de filmagem de "O garoto de Liverpool" — a cinebiografia de John Lennon dirigida pela esposa, de 2009 — ele tinha 18 anos e ela 42.

"O que você precisa perceber é que o que a maioria das pessoas fazia aos 20 anos, eu fazia quando tinha 13 anos" disse o astro do filme "Vingadores: Era de Ultron" em entrevista à revista Rolling Stone UK.

Juntos, Aaron e Sam tem duas filhas: Wylda Rae e Romy Hero. Sam já tinha outras duas filhas do casamento anterior, das quais hoje Aaron é padrasto.

Aaron e Sam: juntos há quase 12 anos (Foto: Reprodução)

Quem será o novo James Bond?

Recentemente, o tabloide britânico The Sun informou que o 26º filme da franquia de James Bond está programado para ser produzido ainda este ano. O jornal apontou Aaron como favorito para herdar a vaga deixada em aberto por Daniel Craig.

“Bond é trabalho de Aaron, caso ele queira aceitá-lo. A oferta formal está sobre a mesa e eles estão esperando uma resposta”, disse uma fonte ao The Sun. Ainda segundo a publicação, há chances de que o ator assine o contrato nos próximos dias.

Quem é Aaron Taylor-Johnson?

Aaron Perry Taylor-Johnson nasceu em High Wycombe, pequena cidade do condado de Buckinghamshire, na Inglaterra. Ingressou na carreira de ator aos 9 anos, quando atuou no filme "Macbeth" (1999). Trabalhou em diversas peças de teatro e programas de TV antes de chegar ao cinema. Seu primeiro papel de maior projeção foi o de John Lennon no filme "O garoto de Liverpool".

Aaron começou a namorar a diretora do filme, Sam Taylor-Wood, no mesmo ano das filmagens. Pelo trabalho no longa, ele foi indicado na categoria de melhor ator em premiações importantes, como o British Independent Film Awards. Em 2010, Aaron substituiu o ator Orlando Bloom no elenco do filme "Albert Nobbs". Em 2015, ele interpretou o personagem Mercúrio no filme "Vingadores: Era de Ultron".

Aaron também é o protagonista do filme "Kraven, o caçador", que será lançado este ano. O longa faz parte do universo "Homem-Aranha", sendo Kraven um dos vilões do super-herói.

Veja também

representatividade Artistas com Down contrariam previsões e viram inspirações