Bebê a Bordo Esperando segundo filho, Rodrigo Santoro diz que primogênita ajudou a ensaiar músicas de novo filme Ator, casado com apresentadora Mel Fronckowiak diz que Nina, de 6 anos, é sua inspiração: "Trabalho diariamente para ser a melhor versão do pai que posso ser"

Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak anunciaram nesta quarta-feira (27) que esperam o segundo filho do casal. O ator e a apresentadora já são pais de Nina, de 6 anos.

"12 anos juntos. Éramos 2 e começo de estrada. Agora somos 4 e recomeço de caminho. Gerar uma criança é, em partes, uma demanda do amor. Sim, o amor às vezes transborda e com ele pode vir o desejo de ver esse transbordo florescendo. Foi uma decisão pensada e muito desejada. E seguiremos com a nossa forma de lidar com o íntimo, com a nossa privacidade", diz a mensagem publicada por Mel em suas redes sociais.

Rodrigo celebrou a notícia nos comentários do post de Mel: "Vamos juntos construir nossos caminhos, recomeçando a cada dia, expandindo esse amor que não para de crescer ", publicou.

O ator contou, em entrevista ao Globo, como a paternidade o inspira para ser uma melhor versão de si, até mesmo influenciando algumas de suas escolhas profissionais.

"Trabalho diariamente para ser a melhor versão do pai que posso ser", disse, ele que, no segundo semestre estará nos cinemas na animação "Arca de Noé", inspirada nas poesias infantojuvenis de Vinicius de Moraes, um projeto que Rodrigo aceitou também pela filha, Nina. "Sem dúvida hoje penso nela quando estou dublando, como foi o caso em “Arca de Noé”. Ela me ajudava a ensaiar as músicas. Foi demais"

Rodrigo diz que sempre gostou de animação e que na infância assistia aos desenhos "Smurfs", “Caverna do Dragão” e “Pica-Pau”. "Agora gosto mais ainda, descobrindo coisas com a minha filha de 6 anos", contou.

