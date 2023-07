A- A+

Teatro Espetáculo "A Bela Adormecida" chega ao Teatro de Santa isabel, neste final de semana Montagem do clássico infantil será apresentada no sábado (22) e domingo (23), às 16h30

A Bela Adormecida, um clássico da literatura infantil, escrito pelos irmãos Grimm, será apresentado no Teatro de Santa Isabel, no bairro de Santo Antônio, neste sábado (22) e domingo (23), às 16h30.



O enredo conta a história de Aurora, uma princesa que logo ao nascer é vítima de um feitiço cruel. No dia do seu aniversário de 16 anos, ela espetaria seu dedo numa roca de fiar e cairia em sono profundo, só acordando com um beijo apaixonado.

Serviço:

A Bela Adormecida

Local: Teatro de Santa Isabel - Praça da República - Santo Antônio

Dias: 22 e 23/07 (Sábado e domingo), 16h30

Ingressos: R$60,00 (inteira) / R$30,00 (meia)

Classificação etária: Livre

Duração: 45 minutos

